【耀眼精選】暴風之子捲土重來

回顧香港賽馬史，唔少良駒生於錯誤時代，空有一身好本領。「既生瑜，何生亮？」呢句《三國演義》嘅千古長嘆，可以講係日前退役嘅「加州星球」競賽生涯最佳註腳。

呢匹上季香港最佳短途馬，雖然3奪國際G1，整個服役時間偏偏撞正「浪漫勇士」、「金鎗六十」兩代王者雄霸馬壇，注定活喺瑜亮情結劇本裏。「浪漫勇士」橫空出現，令原本係風頭躉嘅「加州星球」，喺4歲三冠頭尾兩關以不足一馬位屈居亞軍，未能完成三冠偉業。兩駒其後分道揚鑣，「加州星球」主攻中短途，響一哩賽道，遇上另一幅高牆——巔峰期長達數季嘅「金鎗六十」。面對近乎無敵對手，「加州星球」響2022年香港一哩錦標擊敗對方，跑出生涯最熱血一章！

短途戰場上「加州星球」更要過五關斬六將，早期面對「金鑽貴人」、「福逸」、「賢者無敵」等駒車輪戰，千辛萬苦先捧走女皇銀禧紀念盃，再趁回勇以破紀錄時間勝出上屆阿喬斯短途錦標揚威杜拜，寫下生涯最輝煌一頁。可惜今季遇上「嘉應高昇」呢匹怪獸級新星，注定無運行。

第7場四班1400米，徐廐的「暴風之子」上仗轉直路彎受困，末段窄位被撞失平衡，全程走勢欠順都跑入平頭第5名，捲土重來可進而爭勝。