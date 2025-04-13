【分秒在握】求交代出劍係時候

今次賽事以較狹窄的C跑道進行，本身已不易追趕，加上若然步速形勢配合，前置型馬匹大佔上風絕對不奇。「劍無名」上仗初次採用放頭跑法殺入季軍，試準再來仍配巴度，可望坐正。

今季告東尼的旗下馬不易估，但來港後一直未交代的「劍無名」，上仗放入第3名後捲土重來，卻可以一博。今季11月方初上戰陣的「劍無名」，表現一直平平無奇，而評分亦徐徐下降，上仗前其實已減至42分，以此駒的減分痕迹，上仗只要不上名，相信已可減至40分或以下，換言之即可在五班競逐，因此上仗的戰意其實相當難估。

不過上仗之前，「劍無名」卻在沙田試了一課泥地1200米大閘，早段搶出之後一放到底，贏來姿態輕鬆，走勢相當討好。值得留意的，係該課大閘跑2、3名的，分別是高分賽駒「錶之銀河」及「華麗再勝」。果然「劍無名」上仗埋門落飛頗勁，由賽前5分鐘的14倍，落至9.8倍開跑，而陣上此駒亦與試閘一樣，採用放頭戰略，而且單騎領放之下愈走愈快，在1400途程的首1000米造出57秒8，比標準時間快了足足8線，亦比同日三班同程快了整整1秒，在這樣的形勢下，「劍無名」末段雖然稍為力弱，但亦拒絕大敗頂回第3名，有過一次嚴峻考驗後再來，巴度留放應該會做得更好。

■長風

第7場 13劍無名 3哈羅威

12彭玥 14勝得福