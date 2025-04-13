【3捷訴心聲】鍾易禮大個仔！識主動搲開心寶寶騎！

鍾易禮演出帽子戲法！呢位華將話今日贏3場相當開心，畢竟今個馬季開季一路都未算太順，好多時賽事際遇唔太就，但好多謝師父告東尼同馬主嘅信任，响表現唔太理想情況下，一樣繼續提供支持。

對於每次賽事，其實都會每次賽後做番檢討，而潘頓亦可以講係表表者，所以鍾仔亦希望可以從中不斷學習。

今次頭馬之中，「開心寶寶」亦係從學習功課之中有啲揣摩，加上同主「開心勇駒」有合作，所以自己主動向馬主索騎，亦與馬主研究過今場形勢，以此駒過往表現，發覺馬匹力度較短，所以今場都希望忍住唔好太早發力，加上前面兩匹放頭馬放得太快，用得較多，所以今場發揮到預期水準。

至於幫師父贏嘅2匹馬，「勝萬金」亦係一匹衝力極短暫之馬，晨課則相當乖巧，但因為出賽就會完全展現鬥心，所以佢一直展現高速，到拉士就會弱少少，今日其實最後50米都開始轉弱，係鬥心搭夠，最終贏馬當然開心。

「得道猴王」其實今季都保持穩定發揮，不過上二班後可能未有太多考驗，加上今場步速形勢造就，呢匹馬全程守處有利位置，結果能夠响田草可以勝出今仗。

另外，點解「康樂高球」一開始會用班德禮，係因為潘頓、何澤堯試完之後話唔騎，而班德禮一直都發揮得好好，前仗跑第2都無跑錯，馬主亦十分支持佢。