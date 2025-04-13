【賽後報告】潘頓輝煌精英狂放要解畫　輸完用鞭打可靠大師？

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，田泰安報告，「快活精神」走勢稚嫩，直路上受催策時在一段短途程上內閃。

第2場：見習騎師黃寶妮（「機械大師」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，她容許坐騎在尚未帶離「爵登」下向外斜跑，導致「爵登」受擠迫及須勒避。小組判罰見習騎師黃寶妮於4月27日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定見習騎師黃寶妮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了她的良好策騎出賽紀錄。小組也考慮了「郎中物」略為向內斜跑，因而進一步減輕判罰。「機械大師」患有「喘鳴症」。

宣佈覆磅完畢前，小組考慮了是否有足夠理據對「勝萬金」及「鼓浪高升」提出抗議。小組發現，當「拉合爾」推進至空位不足的位置時，「鼓浪高升」及「勝萬金」雙雙略為斜跑，遂決定不提出抗議，並宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。趨近100米處時推進至「勝萬金」與「鼓浪高升」之間的窄位。跑了一段短途程後，「鼓浪高升」與「勝萬金」雙雙略為斜跑，導致此駒其後在一段途程上在該兩駒之間的窄位競跑及受擠碰。在此宗事件中，艾道拿解釋，在他失去平衡之際，他將左膝向外伸出，而這是他以往保持平衡的做法。考慮了艾道拿的解釋後，小組告誡他，儘管他將左膝從身軀伸出以保持平衡的做法屬可接受，但他在情況許可下應確保四肢盡量靠近身軀。

「穿雲達月」最後250米外閃，而梁家俊於接近200米處時須停止催策及修正坐騎。

第3場：被查詢時，蔡明紹表示，他獲指示盡力讓自外檔出閘的「可愛新星」佔取中間位置，但也獲指示嘗試將坐騎置於靠近內欄的位置，因為坐騎居該位置競跑時表現最佳。他說，由於坐騎於早段居於「萬事靚」外側，他須將坐騎進一步稍為留後以免多走腳程。他又說，坐騎於轉直路彎時開始走勢不俗，進入直路後他不願全力催策坐騎，因為他希望給予坐騎機會推進上前。他說，坐騎於趨近300米處時移至「威力飛彈」內側，其後他全力催策坐騎，而坐騎於末段衝刺不俗。被查詢是否有機會於400米處至300米處之間以更大力度催策坐騎時，蔡明紹表示，他覺得坐騎於該處的走勢良佳，倘若他過早開始催策坐騎，坐騎於末段的衝刺將未能如是仗般良佳。

練馬師確認所發出的指示，並表示在有關情況下，蔡明紹有機會在直路早段以較今次更大的力度催策「可愛新星」。小組考慮了蔡明紹的解釋及是仗早段及中段的步速較標準時間為慢後告誡蔡明紹，小組認為他在直路早段未有以更大力度催策坐騎屬判斷錯誤。

第4場：「花果猴王」入閘困難。小組認為「花果猴王」的閘廂行為難以接受。「花果猴王」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。「錢程萬里」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後被發現口內有血。

第4場：潘頓承認一項行為不當，違反賽事規例第155(5)條的指控，事緣他在解鞍處從此駒下馬後，他用馬鞭擊打「可靠大師」的腰窩一下。小組考慮了潘頓在類似行為的欠佳紀錄後，判處潘頓罰款2萬5千元，並警告他倘若日後他被發現再次觸犯類似行為，小組或會考慮作出更嚴厲的處罰。

第5場：「美麗緣分」發現流鼻血，也發現心律不正常(第2次)。由於這已是「美麗緣分」第2次流鼻血，此駒將被永久禁止出賽。

被查詢時，田泰安表示，他獲指示讓「愛馬善」領放。他說，因此他於早段催策坐騎以遵從策騎指示，而坐騎能夠展現甚快前速以保持領先。他說，即使他察覺到賽事步速偏快，但坐騎於早段保持領先時走勢暢順。他又說，「輝煌精英」於接近900米處時保持居於坐騎外側，而該駒的騎師潘頓顯示有意超越坐騎，他遂於接近900米處時選擇讓「輝煌精英」超越坐騎，因為他認為賽事步速太快。他說，坐騎佔取「輝煌精英」之後有遮擋的位置後走勢僅屬一般，因此他於接近500米處時將坐騎移至「輝煌精英」外側，以鼓勵坐騎保持位置及開始推進上前。他說，進入直路後，他在一段短途程上穩住坐騎，其後開始力策坐騎至終點，而坐騎持續對催策交出反應。小組考慮了田泰安的解釋後，認為他在此情況下採取的策略屬合理。

被查詢有關「輝煌精英」的騎法，尤其於早段及中段讓坐騎以快步速領放時，潘頓表示，他獲指示確保讓坐騎領放，因為坐騎在此跑法下表現最佳。他說，他於早段催策坐騎，其後持續催促坐騎上前超越「愛馬善」。他說，當「愛馬善」的騎師田泰安讓該駒保持領先位置時，他須進一步消耗坐騎力氣，從而超越該駒以遵從策騎指示。他說，儘管他留意到賽事步速較標準時間為快，但他覺得讓坐騎繼續上前最符合牠的利益，因為坐騎僅曾在能夠領放主宰大局時獲勝。練馬師丁冠豪確認所發出的指示，並表示滿意此駒是賽的跑法。考慮了潘頓的解釋，並計及「輝煌精英」的競賽往績確認此駒曾在領放下勝出3仗，以及潘頓根據指示策騎後，小組認為潘頓在所有情況下採取的策略屬合理。然而，小組告誡潘頓，小組認為考慮到賽事早段及中段的快步速，他若於早段讓坐騎保持居於「愛馬善」外側將更合發揮。

第7場：「吉祥寶」於開閘的同時以後足豎立，因而於躍出時失地。小組認為「吉祥寶」的閘廂行為難以接受，必須試閘及格後，才可再次出賽。

「飛躍成就」開閘時煩躁不安，因而出閘緩慢。由於小組認為此宗事件與開閘同時發生，因此確定此駒為出賽馬匹。小組認為此駒的閘廂行為難以接受。

「午夜快車」氣管內有很多痰。「假日福星」氣管內有很多血。

第8場：「賢者無敵」直路上內閃。賽後，見習騎師黃寶妮表示，當坐騎被「飛鷹翱翔」過頭後，她須在坐騎開始搶口之際將坐騎移至該駒外側。她說，坐騎因而於中段持續搶口，直路上衝刺乏力。

第10場：「奔放」躍出時俯首前跪，失去平衡，導致鍾易禮也失去平衡。鍾易禮的右腳因而在腳踏內移位，令他需要於起步後不久調整位置。「會長之寶」400米處至250米處之間受困而未能望空。最後250米受困而未能望空，因而未能被力策至終點。「飛來閃耀」350米處至50米處之間在「駿皇金」之後嚴重受困而未能望空。

霍宏聲因在直路上數度對「昭易搵」馬鞍前方的位置正手用鞭，被罰款7千5百元。

第11場：練馬師廖康銘表示，他現時會讓「穿甲戰鷹」休息一段時間後才再次出賽。