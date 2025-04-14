譽滿杜拜放棄女皇盃　轉爭遮打盃力阻遨遊氣泡三冠夢

早前馬會公布咗今屆冠軍賽馬日3場國際一級賽嘅獲選馬匹名單，途程2000米女皇盃更吸引唔少海外佳駟參戰，當中包括先後4度來港遠征嘅英國賽駒「譽滿杜拜」(Dubai Honour)，此駒曾於2023年嘅女皇盃得季軍，去年12月初就轉爭香港瓶跑第2名。

而喺上周六於澳洲蘭域馬場舉行嘅2000米G1女皇伊利沙伯錦標，「譽滿杜拜」只不敵澳洲馬后「精緻之道」(Via Sistina)，表現出色。不過，「譽滿杜拜」練馬師郗國思已經向馬會透露，並不會讓此駒出戰女皇盃，但並非放棄遠征香港嘅計劃，反而放眼於5月25號嘅三冠大賽尾關，途程2400米嘅遮打盃。

據知郗國思認為「譽滿杜拜」早前於澳洲攻下2400米G1鄧格錦標後，相信現時2400米比2000米更合此駒發揮，因此決定讓馬兒角逐2400米嘅遮打盃，因此他先會讓此駒由澳洲返回英國休息，留待下個月才香港。值得一提，今季三冠大賽首兩關由「遨遊氣泡」取得，若然此匹姚廐馬想挑戰三冠馬王寶座，就要同「譽滿杜拜」拗吓手瓜喇。