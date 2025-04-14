主場出擊有攤路　韋達至愛重磅專業戶

韋達今季成績一般，但喺谷草嘅成績就好突出，所以喺跑馬地搏殺，信心點都秤先啲，不過4月以「金駿星」開咗胡之後，唔經唔覺又食咗3期白果，周三晚返回谷草，當然係有所部署，希望重響勝鼓。

今次同布文合作3駒，以十三少今次有「撼天鐵翼」與「超霸勝」兩匹馬頂磅迎戰，一於起用重磅專業戶布文，此消彼長當然希望可以減輕番啲死鉛負擔，韋達貴為13屆冠軍騎師，呢一招佢又點會唔知。

睇番今屆十三少同布文嘅合作，雖然唔太多，但喺谷草合作11次，只得3次落敗，其餘就獲得4冠2亞2殿成績，而且絕大部分都係重磅馬匹，新近就有匹「紅愛舍」以135磅贏馬，所以今次兩匹重磅馬，都唔可以睇小。

無疑「超霸勝」落班心存大欲，但能否成為「金駿星」2.0，真係要講吓賽事取位形勢，但另外一匹「撼天鐵翼」，牌面好好多，千祈唔好以為係班德禮唔騎，實際今季贏馬都係由布文操刀，今次排番個靚檔，趁住馬少場合，牌面突出。

仲有另一匹「光輝所願」，縱使唔係頂磅迎戰，以馬匹近績，絕對係實力分子，由希威森換上OK哥，戰鬥力如何，相信馬迷大家都心裏有數。