【賽馬以外】遮打盃變外隊提款機？

雖然筆者有時仲係會覺得外國啲馬特別勁，尤其係日本、歐洲嘅佳駟，但無可否認，以香港只得約千幾匹賽駒服役嘅賽馬地區嚟講，最近十幾廿年真係有唔少世界級名駒誕生，短途固然唔使講，由「精英大師」、「蓮華生輝」、「友瑩格」、「金鑽貴人」同埋依家嘅「嘉應高昇」，都係當時最出色嘅短途賽駒之一，筆者相信「嘉應高昇」更青出於藍，期待此駒下季初順利揚威澳洲。一哩馬王亦有唔少，「牛精福星」、「好爸爸」、「步步友」、「美麗傳承」、「金鎗六十」同埋「遨遊氣泡」，隻隻都獨當一面，中距離就有「雄心威龍」、「軍事出擊」同埋依家嘅香港馬王「浪漫勇士」，足以證明喺短途、一哩同埋中距離，香港仍不斷有良駒出現。

咁長途呢？筆者年輕睇馬時都有唔少好嘅長途馬，三冠馬王「翠河」固然係代表，之後嘅「原居民」、「奔騰」都係一代名駒，仲有「爆冷」同埋「爪皇凌雨」大鬥法嘅嗰段時間，亦非常精彩，最難得係呢兩隻馬都可以遠征杜拜跑2400米司馬經典賽交出好成績，試問香港依家有邊隻長途馬，有資格遠征杜拜跑呢場G1？當然對上幾年都有「將王」、「時時精綵」呢啲出色嘅長途好手，前駒試過遠征卡塔爾贏馬，「時時精綵」就係少數可以揚威香港瓶嘅本地代表，但隨住「將王」退役， 目前香港仲有咩長途賽令大家留下深刻印象？又或者問吓各位，唔準諗，即刻答，究竟上季香港最佳長途馬係邊一匹佳駟？

答案係告東尼馬房嘅「錶之五知」，一匹香港評分只得100分，今年唔夠分入選女皇盃，同埋一匹只喺香港贏過三班嘅賽駒，原來已經係我哋嘅最佳長途馬，你哋話有幾悲哀。其實近年嘅最佳長途馬得主，幾乎係到遮打盃冠軍畫上等號，咁都好正常，因為香港都係得3場2400米賽事，香港瓶、遮打盃就係G1，前者通常都係外隊贏，但遮打盃以往較少海外馬匹參與，所以會見到「勇戰神駒」、「巴基之星」做過最佳長途馬，咁上季遮打盃由高多芬嘅「桀驁之戀」輕鬆掄元，最後唯有將呢個獎頒畀遮打盃亞軍，即係「錶之五知」囉。

講真，遮打盃總獎金有1300萬港元，頭馬獎金逾700萬，已經比唔少外國2400米大賽嘅獎金更吸引，既然上季有「桀驁之戀」嘅珠玉在前，相信會更加吸引海外賽駒來港掘金，好似嚟咗香港4次都輸嘅「譽滿杜拜」，都寧揀遮打盃而放棄女皇盃，就知幕後幾想係香港贏番場，馬會亦極力游說「桀驁之戀」來港衞冕，同埋好似都有幾匹日本馬想嚟香港挑機，如果情況繼續落去，咁遮打盃咪隨時好似香港瓶咁，變成外隊提款機？

所以，筆者呢度都可以好肯定咁講，由於「浪漫勇士」最近兩仗喺中東都飲恨獲亞，萬一畀「遨遊氣泡」贏咗之後嘅冠軍一哩賽，然後再扳長跑遮打盃都可以將一眾海外賽駒擊敗，成為三冠馬王嘅話，咁今季馬王寶座，一定非佢莫屬啩。

■山無陵