三T及第四口孖T　$10一注中派$800萬

今周三谷草跑9場，三T及第四口孖T預計10元一注獨中各可獲得800萬元，而第9場四重彩及四連環有多寶200萬元，大家又可刀仔鋸大樹！三T編在第5場至第7場，黎昭昇剛與潘頓憑「渾身解數」贏出新馬賽，今期三T頭關「卓越蒨鋒」新勝猶勇，改由潘頓接手令人信心十足，其餘兩關黎廐亦有「勇霸龍」及「領航破浪」配合出擊，值得留意。

三T頭關第5場四班1650米，黎廐「卓越蒨鋒」上次轉場初跑谷草一哩即後上開齋，走勢甚勁，今次用王牌及改由潘頓壓陣也令人信心十足，可以做膽。配腳要提防突然增程的「賞豐泰」、落班的「三軍勇將」及近兩仗上名的「神駒馬靈」。

三T次關第6場三班1200米，黎廐「勇霸龍」上仗在田草1400米得第4名，恃級數返谷草抽1檔起步，黃金機會又到。配腳必選常追一段的「伊臣」及重返谷草的「飲杯」。

三T尾關第7場四班1200米，黎廐「領航破浪」型格不俗及試過多次閘，初出有冷味。「決一劍」返勝途要提防，另「好節拍」、「光輝所願」及「天下寵兒」上仗俱獲亞軍，可恃銳再拚。

第四口孖T頭關第8場四班1200米，賀廐「快搏」落四班後跑了兩仗追近，今次重配潘頓必進取，做膽最穩。「好精神」、「幸運星球」上仗贏四班俱出色，新勝猶勇也要吼實。

第9場四重彩及四連環多寶$200萬

智勇名駒主動最穩陣

今次第9場四重彩及四連環有多寶$200萬元，此場亦是第四口孖T尾關，馬膽秤先呂廐旺勢十足的「智勇名駒」。此匹5歲馬近兩戰出爭谷草一哩俱贏，明顯路有專長且勇得交關，上仗更刷新四班同程新班際時間，被其擊敗獲亞軍的「香港神駒」再出已順利補中，反映「智勇名駒」所造水準極佳，最近才開竅進步，今次回升三班當然未見阻力，僅負118磅及同場對手前速不算快，主動穩陣。

對手中，「納百川」上仗在田草1600米入Q，今次返谷草可賺級數，操足重配周俊樂令人憧憬，力足與「智勇名駒」一拚，買四重彩及四連環可用雙膽策略。

「大千氣象」佔班利及排好檔，而「唯美主義」上仗在潘頓胯下贏得輕鬆，用王牌決心大。「勝意」近8戰全部跑入前4名，演出忠心準繩，連同「紅海勁」上仗升三班跑獲亞軍亦佳，續配楊明綸排12檔也要提防。