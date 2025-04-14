爆完66倍W　壽星仔今期再收生日頭馬！

早前經歷低沉期的周俊樂，近3期次次有馬贏，演出回勇，正好今次周三乃其25歲生辰，當然想在特別日子繼續交出好成績。睇番騎者近兩年4月中谷戰俱能交出頭馬慶祝，包括前年4月19日助呂廐「旅英福星」摘下第4W，以及上年4月17日為沈廐「財駿」取得第3W，今次谷戰有幾匹機會不俗坐騎，其中「納百川」今季在其胯下曾取得連捷，重新接手有望再次衝贏。

第1場五班1000米，葉廐「謙謙君子」今季仍未贏過，現評36分正好是對上贏馬評分，周俊樂則是贏馬功臣，其實「謙謙君子」今季11月返五班首戰已見人馬重逢，可惜開閘時衝前撞到閘門失地，繼而陣上都頗多意外，因此最終只追回第6名。惟之後換人再跑4仗未勝，今次重新交由樂仔執韁，相信騎者一定會把握機會。加上樂仔最近演出回勇，剛周日沙田頭場策騎葉廐「不勞而獲」影相僅敗獲亞可惜，今次除了想贏馬賀壽，肯定想助航哥贏馬補償！

第3場四班1650米，容廐「翠兒威威」4歲自購馬今季登場跑過6仗，大前仗初跑谷草於三班同程排12檔稍追不差，今次返谷草改戰四班同程，對手大幅減弱，排5檔亦見理想。樂仔本身騎過此駒4次，上周再負責快跳一課夠誠意，樂仔為求在生日與鵬哥影頭馬相慶祝，肯定會盡情鬥鍊，有分頭更加值博。

第7場四班1200米，沈廐「好節拍」今季初跑過兩仗拚敗後便休賽，直至上仗3月中復出，於周俊樂胯下跑同程取得亞軍，進步甚大。今次相隔近一個月才再跑，樂仔埋門再負責拍跳仄準，4歲馬有望保持升軌。再睇番沈集成上年向樂仔提供的賀壽馬「財駿」於同班同程衝贏，「好節拍」再吼上名路程出擊也令人信任。

賽績最有根據則是第9場三班1650米的「納百川」，此駒今季轉巫廐首戰即贏谷草同程，再出轉戰田草一哩添食，兩次贏馬都是在周俊樂胯下後上得手，人馬合拍。近3仗未勝卻跑獲1亞2殿，演出依然準繩，最近試田泥閘留力稍追吸引，埋門樂仔重新接手仄試，可期衝出第3W！