以慢打快？艾兆禮做三哥好精神

潘頓、布文兩位澳洲高手現時喺騎師榜上位居前列，而長期喺騎師榜前列嘅田泰安，今季成績就比以往遜色。而霍宏聲、艾道拿、艾兆禮等今季亦崛起，3位頭馬數目亦比田泰安為多。

其中艾兆禮現時已取得40場頭馬，只差8場就平上季頭馬數字48W，成績當然唔錯，而艾兆禮來港長駐前，早已喺歐洲有一定名氣同成績，現時有咁好成績絕對唔意外。雖然艾兆禮現時已經贏到40W，騎者亦都感到滿意，但佢亦坦言今季初開局較慢，幸好去到季中手風回順，多虧得到唔少練馬師、馬主支持，對此亦都相當感恩，自己當然期望喺季內餘下時間爭取更多頭馬，報答幕後支持。

今期艾兆禮騎7駒上陣，其中新勝馬「好精神」將列陣第8場四班1200米谷草賽事，艾兆禮貴為「好精神」上仗贏馬功臣，提到此駒狀態時表示上仗入直路時有其他對手帶領上前，而馬匹交出強勁衝刺，對其贏馬姿態當然滿意，而「好精神」上賽後至今相隔1個月，係一個唔錯嘅出賽頻率，馬匹亦有足夠時間休息，今次賽事預期有一定步速，寄望屆時步速夠快，可再一次帶領「好精神」上前衝刺，再下一城。