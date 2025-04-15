徐雨石乘剛周日起孖旺勢，明晚繼續積極搶分，如今尚差2場頭馬，便能完成達標的14W，與人氣急升鍾易禮攜手合作3駒，季內為馬房增添寶貴勝利的「符號」與「論文」，再加上轉廐首戰的「皇仁福星」，練者繼續力爭頭馬，務求盡快上岸。

剛周日沙田賽事徐雨石起孖，迎來護級曙光，縱使餘下馬季只欠2W達標，為免夜長夢多，今期賽事屯重兵有備而來。練者季內與華將合作頻擦出火花，近期除了楊明綸屢建奇功，鍾易禮亦於早前夥拍「電訊巴打」於泥地爆大冷掄元，無奈上回夜賽合作「傳承者」屈居亞軍，隨着今次大手合作，期望再有頭馬見面。明晚谷草夜賽，鍾易禮為徐廐效力3駒，就連艾兆禮騎開之「論文」，礙於贏馬後連場負重磅，後上威力受到影響，今次重返谷草贏馬強項易配減磅出擊，練者針對性部署，上場於泥地落敗洗底，可視為出擊對象。

另一匹備受憧憬之生力軍「皇仁福星」，轉廐前於谷草1800米跑獲亞軍，狀態毋庸置疑，去季曾於47分贏谷草一哩，復現有利評分，伺機出擊再加上鍾易禮受讓3磅，加上排2檔有利，轉倉馬隨時有權一擊即中。至於上場大敗的「符號」，賽後跑法被問話，鞍上人巫顯東解釋由於希望放頭跑，結果前中段太過壓迫跑法，以至末段潰敗，抖夠再度誓師，今仗排內側起步馬匹全屬留後性能，對「符號」大為有利，只要起步搶出展現最佳跑法，當有不同演繹。