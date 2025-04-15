【分分制勝】五班谷B最短途 後上族一「番」人氣

近兩季舉行6場五班谷草B欄C彎1000米賽事，頭馬中「鄉村樂韻」、「友誼至佳」、「謙謙君子」、「飛躍凱旋」及「創福威」均留前鬥後建功，只有「中華威威」走位2 2 2掄元，大多數形勢宜留忌放。

第1場五班1000米，快馬林立，「辣得駕勢」、「中華威威」、「快樂奇兵」、「錶之多多」及「鑽飾翱翔」慣性擺前走，隨時互不相讓，步速一定急勁，後上一群料可穩賺形勢。「大番薯」服役兩季6戰全負，成績欠奉，不過剛戰角逐四班谷草1000米，追回第8名，只負頭馬「辣得金」3乘而已。事實上，當晚形勢大利前置及貼欄，「大番薯」排9檔兼沿路走外疊，十分吃虧，最終仍能改變位置撲近，表現值得提升評級。

「大番薯」賽後繼續到從化訓練，愈操愈好，尤其是上周四在草地快操，力量顯著增強，4歲馬更趨成熟，觀感是歷來最好一回。減至40分終於初臨五班，條件反客為主，只要希威森發揮鎮定，大有機會後發先至。

順帶一提，田泰安對上5次參與五班谷草B欄C彎1000米賽事，先後4度建功，頭馬包括「中華威威」，人馬今次再爭勝途，如能克服快鬥快形勢，可望再次名題三甲。

■明治朗