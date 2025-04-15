遨遊氣泡衝擊單季一哩G1大滿貫

姚本輝將於4月27日冠軍賽馬日派出「遨遊氣泡」及「直線力山」爭奪一級賽殊榮，熱切期待該兩駒一展實力。

「遨遊氣泡」今季在一哩及中距離賽事成績驕人，此駒將角逐冠軍一哩賽，力爭一級賽4連勝，如果成功勝出，便全取香港一季內的所有1600米一級賽。「遨遊氣泡」上周二試閘備戰，以第1名過終點。姚本輝說：「牠狀態不俗，較早前曾在從化及沙田參加1600米試閘，現階段可謂無可挑剔。牠胃口很好，心情愉快，我認為牠已準備好隨時上陣。」

今年冠軍一哩賽的外隊馬由9勝一級賽的「樂觀派」領軍，姚本輝說：「我們有主場之利，而『樂觀派』則須由澳洲遠道來港，海外賽駒不易適應香港的競賽環境，但一切也說不定。」「遨遊氣泡」季內已揚威董事盃及香港金盃，或會挑戰5月25日的遮打盃，冀能成為香港賽馬歷史上第2匹三冠王，與「翠河」看齊。

「直線力山」上仗以34倍獨贏賠率攻下主席錦標，此駒將競逐女皇盃，姚本輝說：「馬兒上仗攻下一哩賽令人有點意外，但牠勝姿悅目。我們將安排牠跑2000米，這是牠特別擅長的途程。我非常滿意馬兒上仗後的恢復情況，牠今仗將會跑得接近，馬兒是一匹質素上乘的佳駟。」

本周三，姚本輝派遣「伊臣」角逐第6場三班1200米，交由布文主轡。姚本輝說：「自從馬兒來到我的馬房後，布文已幾次為牠操刀，馬兒的發揮不錯，離再開勝門的日子不遠。牠很享受在跑馬地競逐，而鞍上人十分了解牠，也知道牠演出準繩。」

廄侶「日馳千里」則會夥拍艾兆禮出戰第4場三班1200米，姚本輝說：「馬兒以出色姿態勝出四班賽，今仗升至三班競逐，但出馬不多。牠是匹十分忠心的好馬，而且表現準繩。我認為牠能再次贏得獎金。」