【晨課起筷馬】姚本輝細場展攻勢

今季練馬師之爭其實相當激烈，蔡約翰早輪強烈攻勢之後，近排稍稍放緩擺明屬回氣性質；希斯亦未見大軍壓境，有心留力季尾再打硬仗；反而現位列第3位的姚本輝剛周日重響勝鼓，今期谷戰亦強陣配合，有望連場闖入前列。

第3場四班1650米，「得意佳作」正宗三四班升降機，季初四班取1W2P後，上到三班4戰最多只能近而未交代，6歲馬幾乎已定型，幸仍正值壯年，季內8戰未影響元氣，上賽後終於減去1分，今仗可以重回四班作賽，當必把握機會了。其實，「得意佳作」距上賽差不多1個月時間，期間操練工夫無缺，4至5日做1課快操，課課都分外醒神，其中4月10日嗰課跳足3段，沿途擔高頭神氣十足，翻步流暢順滑，姿態相當引人，保持高度作戰水準。今仗繼續用蔡明紹壓陣，雖然騎者近期佳作欠奉，但正正支持量減少之下難得有好馬到手，此駒騎慣騎熟，當不會手軟吧。

第6場三班1200米，「伊臣」已有兩季未添進帳，但今季由姚本輝接手後陣上走勢已有起色，3度上名始終與頭馬無緣，幕後當唔服氣。對上兩仗只相距1星期連拚，體力消耗在所難免，但只抖咗5日即復課，兩日後亦有番快跳操練，體力回復得比預期快，而狀態方面亦未有回落，埋門安排與「鑽飾翱翔」拍跳800米，狀態持續向好，布文同場棄多駒而就，反映重視。

■陳志懷