詹希斯憶當年出售嘉應高昇：澳洲所失正是香港所得

希斯家族將於4月27日冠軍賽馬日聚首一堂，希斯與妻子Prue與3名兒子比安希斯、威希斯及詹希斯，希望當天不僅是家庭團聚，更希望當晚一起熱烈祝捷。

希斯與3位共同練馬的兒子剛好分別在當天3項一級賽派馬爭標，而且3駒均出自希斯家族設於澳洲維省Euroa的著名育馬基地靈犀牧場。希斯將派出短途巨星「嘉應高昇」競逐主席短途獎，以及應屆香港經典盃得主「球星」爭奪女皇盃。比安希斯、威希斯及詹希斯則首度安排9項一級賽冠軍「樂觀派」遠征，這匹7歲佳駟將角逐冠軍一哩賽。

比安希斯、威希斯及詹希斯小時候曾隨父在港居住10年，當時希斯首度來港練馬。對於能夠與父親一同參戰香港馬季其中一個最重要的賽日，詹希斯與兄弟均感到相當興奮，但他們沒有低估馬房鎮倉寶「樂觀派」今仗面對的挑戰。詹希斯表示：「我們將派出『樂觀派』上陣，而爸爸麾下的大熱門『嘉應高昇』則會競逐那場短途賽，希望此賽日會成為我們一家的大喜日子。加上『球星』，相信這將是個萬人空巷的盛會。3駒均曾在靈犀牧場受訓，而『樂觀派』更是從未離開過。」

詹希斯指當時「嘉應高昇」及「球星」的前馬主都樂意考慮出售馬匹，而香港馬主有意購入牠們。詹希斯說：「澳洲的所失正是香港的所得。老實說，我們之前未有想過『嘉應高昇』會成為世界級冠軍，否則也不會代表客戶把牠售出。我們當時認為牠無疑是一匹好馬，但你永遠無法量度馬匹的進步幅度，而馬兒在爸爸的照料下顯然進步神速，也成熟了一點。牠年僅4歲，因此實力仍未見頂。」

「樂觀派」迄今上陣43次，取得19捷11亞3季佳績，詹希斯說：「馬兒忠心準繩，甚少會令我們失望。牠至今9度揚威一級賽，並曾勝出當時尚未升格為一級賽的全明星一哩賽，也曾7次在一級賽中跑獲亞軍，我認為牠能為澳洲陣營爭光。」

「樂觀派」上仗角逐全明星一哩賽以短距離之差屈居亞軍，此後一直休賽。然而，牠於上周五參加了今年第2次彈閘，在費明頓的一課780米彈閘以首名過終點。詹希斯說：「馬兒的進度絕對毋庸置疑，而牠到達香港後會再操練好好備戰。馬兒將會面對一眾勁旅，尤其是主隊的『遨遊氣泡』。今仗絕對不易應付。」 詹希斯表示會說一點中文，並希望日後能在香港設廄從練。