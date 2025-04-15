【張基焦點】銀皇興標大有起色

羅富全剛周日有「實現夢想」爆冷得手，其實廐內有部分久無表現但仍繼續保留之輩可以留意，「銀皇興標」屬高價自購馬，可惜有傷患，最近表現有起色，今次轉爭谷草一哩不能忽視。另外，「天火同心」質素不差，今回埋門操練受韋達重視，不無變身條件。「客家之光」未交代鬥志必盛。「心裡有數」田泰安揀騎心中有馬，值得重視。

第5場四班1650米，怡和盃，「銀皇興標」於去年做喉部手術以矯正呼吸道異常，今季不少賽駒做完此手術後可回復水準，難怪幕後不肯安排退役，而此駒亦算有起色，去年11月尾跑此程只負個多馬位，其後再跑谷草一再外檔影響發揮，然後跑2000米不合腳法，之後兩戰泥地演出，上仗跟中間有走勢，今次再跑谷草一哩負磅較季內跑近一役輕太多，可起作用。

第1場五班1000米，「天火同心」型格不差，但今季3歲轉4歲也無突破表現，曾於陣上展現前速，但經常留住跑刻意求落班，上仗跑不合腳法的泥地無表現，復課試草閘有走勢，最近韋達親自考驗，抽1檔有計。

第2場四班2200米，「客家之光」最近已證明跑大長途最合腳法，上仗1800米早段盡搶落敗不能作準，今仗改用韁繩更好的艾兆禮，有權贏馬交代。

第7場四班1200米，「心裡有數」之前在三班跑田草同程也後上追近，田泰安今場有幾隻馬可以揀騎，最終選擇此駒必有道理，今次工夫做足試閘亦靚，轉爭谷草1200米夠爭。