【進階選項】建測精英1檔發惡

近年有機會隨馬會影視部到海外參與大賽日採訪，各處鄉村各處例，每次過程中整個團隊都有不同得着，例如賽前活動安排流程、節目排序、新聞發布、電視畫面、音響效果、信號接收、交通膳食以至賽日人家保安手法等。事後都會檢討，如果放諸香港，我們可以怎樣怎樣改善自己有份的範疇，做得更好。其實在海外採訪真如戰場般爭分奪秒，像月初杜拜世界盃日，各地攝影師爭相霸靚位，現場人山人海，保安亦多，即使有許可證出入，可能在緊急關頭突然又遭攔截。大家可安坐家中欣賞直播，全情直擊香港代表的鏡頭畫面，倒是幕後同事衝鋒陷陣換來的，始終我們是作客，明白所有東西並非必然，大家盡力做便成。

經驗是累積的，騎師練馬師如何令馬匹交出成績亦然，第3場「建測精英」來港前在英國沙丘園及齊士圖贏1400、1415米，運港後初期全跑1000及1200米不合腳法似在進行減分工程，前仗谷草短途接近，上場終於肯增程卻選擇泥地，縱然在英國膠沙地上名，但「真金不換」子嗣在港跑泥地成績的確普通，名次第5我視之為一場很好氣量練習。試準今晚出戰谷草一哩換艾兆禮，外地兩捷跑法分別是前置及放頭，抽到1檔如虎添翼。

第7場「心裡有數」在港5戰4次跑5、6名有獎金，但當然不會忘記大前仗直路賽困足全程無跑過鏡頭。上場變化地走內欄衝欠缺跑道智慧，今晚初落四班轉戰谷草，如果你信血統，全兄「萬眾開心」在港3W全在谷草1000及1200米，細場可能更佳。賽前試泥閘全程按住紋風未動，狀態肯定已跑起，新西蘭贏馬跟前守好位，既排3檔應可做到相若效果，還看田泰安陣上發揮。