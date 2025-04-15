【三重彩地帶】隔周增程400唔係亂嚟

第2場四班2200米，「歡樂老撾」上周三谷草1800米沿途居中，直路追上偏均速，蔡明紹見大勢已去也未有大力催策，跑第5落後乘多，隔周匆出挑戰2200米，同父馬不乏長途健將，回配贏馬拍檔潘明輝，目標所在。

「客家之光」前次同程守好位入Q，今場僅「符號」放頭而其餘多屬後上型，未跑先贏形勢。「管之友」連仗慢閘仍入前列，長途實力不用懷疑。「捷足奔馳」上場跳程400初爭2000米仍入位，確認能力後換潘頓可期再進。「綠色巨人」同父馬谷優於田，熱夠身落班即田轉谷，食指已動。

第8場四班1200米，「幸運星球」上場贏田草1200米雖然賺了多少跑道形勢，但締速優異，難怪四班中堅「快樂高球」也被甩開，今次田轉谷級數贏晒，何況上季同程亦造過上佳時間！

「有鴻利」上季3捷最低贏馬評分為53分，回落至相若水平即連仗入前列，今場也作如是觀。「電子宇宙」上場排大外檔在外疊遊馬河，回師唯一勝途而排檔轉好，隨時由蟲變龍。「快搏」季內連番弱配也有接近走勢，換潘頓應有決心。「多利神駒」上季跑到2月才展開攻勢，前次季內初上名，部署似曾相識。■海東