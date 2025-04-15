【耀眼精選】貓山王3檔變身

同樣嘅食材，落響唔同人手上，會煮出不一樣嘅菜式，出現截然不同嘅味道，落入專業廚師之手可以錦上添花，令菜式、味道昇華。賽馬投注何嘗唔係？同一份心水，落到唔同人手中，出嚟嘅成績可以差天共地。

響啱啱禮拜日，筆者趁天氣仲未轉熱把握機會去燒雞翼，響透緊爐嘅空檔，其中一位老友想託我幫手落注，奈何筆者用慣電腦，App攪咗成分鐘都未撳到，身邊新相識嘅朋友見到忍唔住出手幫手撳飛，其他等緊食唔係買開馬、唔知筆者寫馬嘅新朋友見到都玩埋一份，根據筆者提供嘅3匹貼士各自發揮，頭兩匹順利跑出之後，到第10場開跑前，成班人嘢都唔燒，圍埋一齊睇手機直播同「昭易搵」打氣，可惜嗌足一條直路都係追唔切輸條頸。雖然過唔到3關，不過幾位新朋友都好滿足，紛紛同筆者擊掌慶祝，話估唔到去個BBQ都可以又食又拎！

總結成績，收穫最豐厚嘅當然係過3關嘅朋友，若果連「昭易搵」都贏埋，最少收5萬；只買頭兩匹孖寶嘅朋友贏1,000元左右，但係回報率唔錯；而機械式只投注WP嘅贏近3,000元，不過注碼最大，付出同收穫唔成正比。

今期追多一次「貓山王」，用番熟手梁家俊，排3檔應該可以貼番條欄跑，可見真章。