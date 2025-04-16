【分秒在握】能跟能鬥再發光

布文上周三連中三元成為騎師王，剛周日雖然未能勝出，但騎7駒6匹有獎金，其中更有4駒殺入三甲，可見布文仍然保持高昂戰意。今次接手韋廐「光輝所願」，馬匹能跟能鬥，有權補中。

已經連續3仗跑亞軍的「天下寵兒」強配潘頓，還要由沙田轉爭谷草，看來求交代心意相當明顯，不過擺大個頭人人注意之下，若然有實力的對手，自然係會伺機而動。這場最有資格挑戰「天下寵兒」的，首推會是「光輝所願」，此駒近期愈戰愈勇，先冠後亞均展示不俗競爭力，今次由希威森換上布文，相信威力會更強。

其實「光輝所願」前仗贏馬，蹄下敗將絕不簡單，跑第4名的「首飾天空」固然再出2冠1亞，就算獲亞軍的「飛黃」，再出亦多添兩席亞軍；而季軍「好精神」再出則成功補中，因此「光輝所願」所贏一仗，名副其實係高水準賽事。

上仗「光輝所願」再爭同程，排7檔轉首彎走三疊，之後沿途望空走二疊，到轉直路彎則被頂出走三疊，沿途其實耗力不少，因此末段面對「智勝攻略」挑戰，亦未有太多餘力抗衡。來到今戰快馬不算多，此駒排6檔切入守好位衝的機會不低，且看布文能否大演身價了？

■長風

第7場 8光輝所願 10天下寵兒

11洛河 1決一劍