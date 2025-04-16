香港瓶盟主實力再考驗　歐洲新季專揀G1挑機

去年勇奪香港瓶嘅英國賽駒「遠飛標槍」(Giavellotto)，取得出賽以來首場國際一級賽勝利，可惜月初轉戰杜拜，於杜拜司馬經典賽強組賽事，又再比下去，9駒當中只跑第5名，未能延續強勢，練馬師布銘球並不服氣，並揚言在英國新季，將會專攻G1確認馬匹實力。

「遠飛標槍」新季復出，大可以於下月出戰約克盃力爭3連霸，然而布銘球並唔稀罕，畢竟只係屬於二級賽，今季佢就將呢匹馬目標定得更高，揚言將會專攻2400米途程嘅G1賽事，更何況約克盃賽期太近，練者認為遠征後，需要爭取充分時間重拾狀態，因此返國首個目標，將會係皇家雅士谷賽期嘅加冕盃。

布銘球對於「遠飛標槍」喺杜拜司馬經典賽表現，並未感到失望，賽事水準之高毋庸置疑，不過該場賽事排外檔，從後切入伺機而動，可惜步速偏慢，練者認為唔啱馬匹發揮，佢並唔係好似同場跑亞軍「格倫島」，可以單靠一條直路展開凌厲衝刺，必需緊貼步速伺機而動，能夠追回不少失地已有交代。

由於英國今年預測天氣情況理想，布銘球相信今夏偏向乾快場地，將會幫助「遠飛標槍」展現最大威力，練者揚言於本土首勝一級賽係今季最大目標，跑完加冕盃之後，下一場就會係今夏嘅英皇錦標，佢亦唔排除長線目標，將會係年尾重臨香港，力爭衞冕香港瓶。