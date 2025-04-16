做定備忘　岳伯仁精銳2025新季大計

歐洲馬季展開，英愛法三地一級賽系列，亦會相繼揭幕，隨着高多芬陣營新舊馬匹處於青黃不接，岳伯仁大軍新季恃其兵源，更有獨大強勢，而岳伯仁對於即將展開之3歲重要一級賽，已經部署好一批精銳分途誓師。

首項目標英國二千堅尼大賽，岳伯仁透露去年2戰全勝，法國G1準則國際大賽得主Twain，將會以此為目標，而練者對於這批「活頓鎮」(Wootton Bassett)子嗣頗有憧憬，並認為此駒絕對有長力挑戰英國打吡大賽。另外2匹於兩歲贏過G1嘅「印象創新」(Camille Pissarro)與「馬蒂斯」(Henri Matisse)，就會以法國二千堅尼為目標。

目前被博彩公司視為英國打吡大熱門，去季2戰全勝「冬季獅」(The Lion In Winter)，由於血統出自「海都之星」展現長力，岳伯仁表示將不會出戰二千堅尼，而改以2000米東帝錦標復出熱身，然後直指英國打吡大賽；尚有表現穩定之「懾人巨作」(Delarcoix)，將會先角逐李奧柏打吡預賽錦標，然後同樣出戰英國打吡大賽。

3歲雌馬方面，「正是」(Exactly)將會是馬房出戰英國一千堅尼主力馬匹，「維多湖」(Lake Victoria)將會在英、法一千堅尼之中二揀一。至於英國橡樹賽之部署，「旋轉乾坤」(Whirl)、「雅麗舞鞋」(Ballet Slippers)與「置身夢中」(Dreamy)俱有參賽可能，將會先行安排於不同預賽考驗實力，再作取捨。

至於馬房年長馬匹代表去季傷愈回復全盛期之「饒舌達人」(Kyprios)，完成7戰不敗驕人紀錄，今季首項任務，6月力爭衞冕雅士谷金盃，並會以法國凱旋門大賽為終極目標。