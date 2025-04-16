加眼罩贏泥閘　游達榮讚維港智能狀態勇

一級賽冠軍「維港智能」將於4月27日星期日在沙田舉行的冠軍賽馬日出爭總獎金高達2200萬港元的主席短途獎(1200米一級賽)，練馬師游達榮寄望此駒能夠表現回勇。

「維港智能」出道首8仗取得5捷，其後表現回落，直至去年在總獎金高達1300萬港元的百週年紀念短途盃(1200米一級賽)交出驚喜之作，以38倍冷門身分掄元。馬兒在該仗後曾兩度遠征日本競逐一級賽，交出不俗表現，但始終未能重現最佳水準。此外，在勝出去年的百週年紀念短途盃後，「維港智能」5度在港出戰均未能入位。

「維港智能」剛周一在沙田參與一組試閘以備戰今仗，在田泰安胯下一如慣常在出閘後一放到底，以1分10.09秒首先衝線，「禪勝輝煌」及「笑傲江湖」緊隨其後。游達榮說：「牠試閘表現良佳。馬兒需要一課認真的操練。牠出閘時稍為失蹄，但其後以佳勢上前領放，顯然是牠的風格。牠佩戴了眼罩後訓練表現不錯，所以出賽時也會佩戴。」

「維港智能」父系出自「豪華房車」，上仗於1月19日力爭衛冕百週年紀念短途盃，但只能以第8名衝線，落後頭馬「嘉應高昇」甚遠，其後休戰至今。今仗將是轉投游達榮馬房後第二次上陣。游達榮表示：「馬兒看來狀態勇銳，動作暢順，但今仗必須表現回勇。我希望牠做得到，但也明白此賽可能是牠季內最難應付的賽事之一。」

「維港智能」在主席短途獎中將遇上強勁對手，除了全球評分最高短途賽駒「嘉應高昇」外，還有「里見夢境」、「賢德之君」、「野田冰峰」及「榮進劍豪」多匹日本代表。

「我們只希望馬兒能夠回勇。牠是一匹實力出色的賽駒，看來佳態洋溢，在操練時一直表現穩健，所以我希望牠在陣上也能交出同樣的表現。馬兒服役以來取得不少佳績，但仍需要繼續交出好表現。牠曾取得卓越成績，希望今仗能一展實力。」游達榮續道。