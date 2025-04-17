【賽後報告】嘉應獎昇不良於行

是日賽後報告撮要：

第1場：霍宏聲（「天分高」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近100米處時，他容許坐騎在尚未帶離「辣得駕勢」下向外斜跑，導致「辣得駕勢」失去應有的跑線及須收慢避開「天分高」。小組判罰霍宏聲於4月30日星期三跑馬地賽事停賽（一個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定霍宏聲的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。「全城帶勝」氣管內有很多血。

第2場：於宣佈出賽時，希威森被錯誤申報為「綠色巨人」的騎師。小組接納練馬師廖康銘於宣佈出賽後瞬即提出的申請，以布文取代希威森為此駒騎師，因為布文已獲聘策騎此駒。練馬師廖康銘因此項錯誤，被罰款5,000元。

蔡明紹（「飛馬將軍」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近750米處時，他容許坐騎向外斜跑，導致「綠色巨人」須勒避「飛馬將軍」。小組判罰蔡明紹於5月4日星期日沙田賽事停賽（一個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定蔡明紹的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。賽後，布文表示，坐騎於接近750米處時受干擾，其後在直路上未能追前，他認為坐騎或未能應付是晚2200米途程。「歡樂老撾」被發現右前球節有傷口。

第4場：「嘉應獎昇」右前腿不良於行。

第6場：「摯友心得」在運往跑馬地馬場途中煩躁不安及有多處傷口，其後小組按照獸醫意見於開跑前著令此駒退出此賽。