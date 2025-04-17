【賽馬以外】如果賀銘年講真？馬會有咩後着

喺香港馬圈，騎師出出入入好正常，最近呢幾年反而覺得香港好難留到騎師長期效力，好似郭能、李寶利先後離開，莫雷拉亦放棄香港，之前都有史卓豐、祈普敦呢啲比較年輕嘅好手，唔再留港策騎。對馬會或者牌照委員會嚟講，無疑搵更多新面孔係職責，但幾乎年年都要搵啲佢哋睇得上眼，人哋又肯嚟嘅騎師，真係唔容易。

所以近年啲騎師陣容都算穩定，只要啲騎師想留低，成績唔係太失禮，續牌應該冇咩問題。又或者咁講，喺依家潘頓獨大嘅環境，而一眾本地薑都有自己線路嘅時候，一啲弱勢同支持比較少嘅外籍騎師，仲肯繼續喺香港策騎，應該真係好鍾意呢個地方，想過啲穩定兼收入又唔錯嘅日子。所以當筆者知道賀銘年突然話下季唔再留喺香港策騎時，最初覺得以佢今季嘅成績，想走都好正常，但原來佢話係因為馬會想搵啲新面孔，言下之意似乎唔係自己想走時，就覺得有啲意外喇。

筆者唔係唔贊成香港馬圈需要新人，好似近年嘅湯普新、董明朗，然後到最近來港並獲延長牌照到季尾嘅奧爾民，有多啲新騎師衝擊吓，做到百花齊放，當然係好事。無論練馬師、馬主甚至馬迷，都想有多啲選擇，但係咪代表舊人冇得留低呢？呢方面筆者覺得可以商榷，因為香港馬圈生態，冇支持嘅話，根本無機會留低，況且賀銘年每季頭馬都係十幾廿場左右，今季的確係爭啲，暫時只得5W，但如果佢覺得今季最終都有雙位數字頭馬，同埋下季會振作，咁呢類仍有鬥志嘅騎師，唔係冇資格留低啩。

講起賀銘年，佢喺2020年，即係香港受疫情影響期間來港發展，當然當時歐洲馬圈更因為疫情處於停擺，但佢既然肯喺呢個環境，接受一系列隔籬措施來港，都知佢有幾大決心。況且只要大家唔善忘，故應該記得疫情嗰段時間，馬會為咗令賽事繼續進行，對騎師嘅行動作出極大限制，賀銘年一一做到，亦冇聽過有咩怨言，都算聽教聽話。同埋香港對賀銘年嚟講，的確有特別意義，事關佢囝囝Mathéo喺2022年聖誕前夕於香港出世，所以如果問筆者，賀銘年點會冇諗過喺香港扎根。況且賀銘年熱愛行山、攀石，香港正正可以畀佢一展所長，正常計點會突然話走。

不過，如果真係好似賀銘年咁講，馬會因為想搵新騎師，令賀銘年要離開香港嘅話，即係話馬會現時手頭上應該真係有唔少選擇。麥道朗最近開腔話暫時未打算改變現時策騎方式，仍會主力於澳洲發展，咁筆者相信潘頓一日未掛靴，麥道朗都唔會長駐香港，而通常走一個歐洲騎師，應該想搵另一位歐洲騎師來港，令各方勢力得以平衡，即係話馬會依家喺歐洲應該有心目中嘅人選，究竟係咩人？筆者真係好期待啦。

■山無陵