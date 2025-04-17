第10場四重彩及四連環多寶$150萬

月尾4月27日就是富衛保險冠軍賽馬日，希廐「嘉應高昇」及姚廐「遨遊氣泡」兩匹港隊佳駟分別爭奪主席短途獎及冠軍一哩賽，而今周日上演10場草泥賽事，希斯及姚本輝肯定想在沙田贏馬以壯聲勢，留意三T預計10元一注獨中可獲得200萬元，頭關第4場四班1600米草地，希廐「火焰閃爍」上仗衝刺出色獲季軍，埋門試從化草閘用面箍勝出，值得捧場。

三T次關第5場四班1650米泥地，姚廐「超加加」上仗同程大勝姿態誇張，加分後仍居四班有優勢，今次同場快放馬不少，潘頓接手稍留鬥衝有力橫掃，可捧做膽。

三T尾關第6場二班1800米草地，蔡廐「有目共賞」返勝途配潘頓排3檔起步，條件四正可秤先。

今次第10場四重彩及四連環有多寶150萬元，不妨用雙膽策略，秤先「不同世界」及「南區之星」。容廐「不同世界」上仗1400米配潘頓以1.8倍大熱門身份勝出，睇番全程輕鬆緊咬步速，最後展現強勁加速力，今次繼續攻三班勝途，排在7檔依然機動，計實力可再贏。

羅廐「南區之星」跑過3仗循序漸進，上仗由艾兆禮接手改為跟前競逐，最終以輕鬆姿態勝出，3歲馬愈戰愈勇，今次雖然初升三班，但負120磅不重，排4檔易發揮，保持進度可與「不同世界」鬥撼。

配腳先選希廐「紫荊歡呼」，此駒新勝猶勇，返田草排1檔亦易發揮，尚有廖廐「新意馬」返田草也可搶前走，有力加入戰團。