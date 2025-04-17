有晒部署？美麗第一周日跑泥地實搏

「美麗第一」將於本週日（4月20日）在沙田角逐第7場二班1200米泥地，練馬師伍鵬志將視乎該駒今仗的表現，決定是否讓牠於4月27日出爭主席短途獎1200米一級賽。

「美麗第一」已獲選競逐主席短途獎，預料同場對手將包括全球評分最高的短途賽駒「嘉應高昇」、上季主席短途獎得主「賢者無敵」，以及本地菁英「金鑽貴人」、「維港智能」及「驕陽明駒」，還有日本代表「里見夢境」、「賢德之君」、「野田冰峰」及「榮進劍豪」等。「美麗第一」必須先在本週日跑出佳績始會出爭該賽。

伍鵬志說：「我們將在週日之後決定，先看看牠（『美麗第一』）當日表現如何。今仗就像給牠一次試跑，所以我們要看看牠的表現。我們將嘗試讓牠出閘後放鬆來跑，希望牠能夠學會於末段以佳勢衝刺。」

「美麗第一」上仗於1月19日在百週年紀念短途盃1200米一級賽中不敵「嘉應高昇」，以第7名衝線。馬兒曾於去年10月1日在沙田攻下三級賽國慶盃1200米。

「美麗第一」週日一仗將由巴度策騎自7檔出閘，與另一主席短途獎獲選馬匹「合夥奔馳」同場較量。

「美麗第一」在港至今取得4捷，其中3場頭馬來自1000米賽事。這匹「花旗」的子嗣至今未曾出爭沙田泥地賽，但之前在愛爾蘭隸屬馮禮賢馬房時，曾於2022年勝出膠沙地賽事。

另一邊廂，潘頓正向著連續第9季贏得100場或以上頭馬的佳績進發，週日將策騎「有目共賞」出爭第二班獅子會盃1800米，希望這匹蔡約翰麾下持續進步的新秀能重踏凱旋門。

「有目共賞」上仗於3月23日競逐香港打吡大賽2000米，在頭馬「百賀飛駒」之後取得第7名。

潘頓現時以92場頭馬暫居香港騎師榜榜首，布文緊隨其後（56勝）。潘頓週日將首次策騎「有目共賞」出賽，而此駒曾於3月9日在沙田攻下一項1800米賽事，勝姿悅目。

潘頓說：「馬兒前仗勝出一項同場同程賽事時的表現實在出色，在打吡的演出也不俗。牠今仗有輕磅之利，而且抽得3檔，屬爭勝分子。」