【分秒在握】潘頓演出有目共睹

潘頓復出之後，表現與預期有點落差，其實在大部分人腦海裏，潘頓仍是頂級好手，但要知道，騎者在休戰這段時間是養傷，而非度假，過程之中有做過手術，有休養生息，亦有康復的進程，以一位頂級運動員而言，他抖了這麼長的一段時間，要騎者一下子回復到頂級狀態，根本是有點不切實際，反而在一連串實戰過後，相信以騎者的號召力以及人際脈絡，應該很快就可以重攀高峰，而剛周三連番交出表現，就證明狀態漸到位。

潘頓復出以來未騎過蔡廐馬，但今次就有兩駒合作，其中出爭二班1800米草地的「有目共賞」，就值得優先留意。此駒早一排全力搶分爭取打吡入場券，結果天從人願爭分成功，但在打吡大賽一役，卻因為步速形勢不就而未能殺入前列，輸了一仗，但換來評分不變，由打吡大賽變為二班只負121磅，計數一點也不蝕。

「有目共賞」前仗初跑1800米即勝，贏馬不奇，但能夠造出1分46秒8極佳時間掄元，則必須作備忘，今次同場快馬不少，「遨遊武士」及「和平波」都會搶，「加州動員」亦會跟前，有步速之下，相信「有目共賞」的後勁可望盡情發揮。

■長風