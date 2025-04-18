老馬有火　杜美爾阿爸三日狂掃7W

前南非冠軍騎師Andrew Fortune東山復出後，表現更勝一直受磅重困擾嘅囝囝杜美爾，昨日於瓦爾馬場(Vaal)起孖，而響之前兩日舉行嘅賽事，佢老人家更加連場數胡，星期二佢已經響同一馬場起孖之後，接住周中凱尼沃斯馬場(Kenilworth)更加連中三元，一連三日賽事狂掃7W。

對於 Andrew Fortune復出一直惹來唔少負評，呢位57歲老將完全以實際成績打臉外界反應，自3月1日重跨馬背，頭馬數字已經穩步上揚，一連三日火力全開執7W，現役唔少前列好手都自愧不如，復出只係短短6個禮拜，已經累積15W。

由於以真功夫大打爭氣波，Andrew Fortune挽回唔少人氣，即使老人家最低負磅只係56.5kg(125磅)，老一輩嘅練馬師都就住佢磅位，繼續樂意支持，正如昨日瓦爾所舉行之11場賽事，8場賽都有坐騎。

隨住近期表現重振雄風，Andrew Fortune亦期望可以盡快有機風衝擊一級賽，而自復出以來，三月底已經挑戰過一級賽，於特夫方丹出戰電腦態況短途賽(Computaform Sprint)，夥拍「明月快車」(Taxi To The Moon)出戰，可惜無功而還，佢亦耐心期待下一個機會來臨。