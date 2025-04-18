上季至今轉倉初出馬勝率50%！呢隻會贏到開水龍頭咁易？

羅富全馬房向來都係傳統大倉口，深受唔少馬主支持，畢竟練者成績穩定，而且又係冠軍練馬師，所以羅廐都長期處於爆倉邊緣，亦因此而少收轉倉馬。但正因為咁，反映羅富全肯收嘅轉倉馬都應該喺練者心目中有一定能力。

睇番上季至今，羅富全有4匹轉倉初出馬，分別係「越駿歡欣」、「幸運有您」、「論文」、「天威」，結果前兩駒轉倉初出即勝，至於「天威」今季轉倉初出未有接近走勢，但馬匹其後已在泥地賽事取4冠1亞1季2殿，表現準繩。

今期沙田日賽，羅廐將會有「水龍頭」轉倉初出，此駒將列陣第1場五班1650米泥地。羅富全接受訪問時表示，「水龍頭」季內出賽頻率正常，所以轉倉後都唔使刻意試閘省起狀態，而轉倉初出就安排跑泥地一哩，因為「水龍頭」試泥閘表現都唔錯，加上睇佢腳法都似係一匹中距離馬，結合兩個原因，今場決定安排「水龍頭」轉倉初出就跑1650米田泥賽事。

練者認為，「水龍頭」晨操時都會有聲音發出，上手練馬師都好好，有留意呢個問題，所以上仗起為馬匹加戴交叉鼻箍同埋綁脷，晨操用過呢兩個配備，都應該係對「水龍頭」係好事。而「水龍頭」晨操快跳都好大步，晨操又比較乖巧文靜，所以今次都轉跑泥地一哩，希望試出彩虹。