潘頓泥地起個孖就榮升香港泥王！

即將迎來第8個香港冠軍騎師寶座的潘頓自傷愈之後，周日首度涉足泥地賽事，比起韋達從騎以來累積163場泥地頭馬，潘頓只差1W，便可追平騎師泥地贏馬最多紀錄。今回泥地5場賽事潘頓騎足，坐騎包括新勝的「超加加」及試泥閘盡顯鋒芒的「天天同樂」，大有機會在今戰登基成為新泥地王。

其實潘頓如非養傷一段時間，早已可以刷新紀錄，取代韋達成為泥地王，他之前原本考慮3月底全泥夜賽復出，最終配合「嘉應高昇」出爭G2短途錦標，決定多抖一期養精蓄銳才上陣，今期賽事再戰泥地，潘頓坐騎質量兼備，有權連場數胡。

當中與姚廐合作的「超加加」，一連兩仗於金誠剛跨下於泥地展現威力。尤其上場克服增程難度輕鬆言勝，加分後縱使今仗負135磅出戰，惟實力可恃，身居四班只屬短暫過客，潘頓獲得帥印如虎添翼，可視為主要數胡籌碼。

天天同樂泥閘例入Q

潘頓今期為羅廐效力一對同主馬，第7場「天天同樂」雖然初跑泥地，但歷來試泥閘6次取4冠2亞例入Q，轉場出擊並非無的放矢，適逢馬少場合，形勢一片大好。

至於第3場「天天耍樂」跑過一次泥地短途雖敗所負不遠，今季10月尾曾跑泥地卻因臨場撞傷頭卻退出，該役配搭原為潘頓，如今人馬再續前緣，依然不容忽視。

其餘泥地坐騎之中，第8場「晶晶日上」與潘頓再度合體亦備受憧憬，季內泥地跑過4仗俱由布文主理，近兩戰上名表現漸入佳境，重配贏馬功臣潘頓，擺明車馬要交代。