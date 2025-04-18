搶先林家今午澳洲地復出　金猴現身雖敗表現唔差

新加坡賽馬停擺，騎練各散東西，澳洲籍練馬師馬定賢與摩亞返回維省開倉，而追隨馬定賢嘅「林家」馬匹，星洲馬王「林家準將」與及「林家灑脫」，正計劃下個月復出，出戰南澳洲嘅古活錦標(The Goodwood)，不過響今日，同「林家準將」分屬老對手，由摩亞訓練嘅2023新加坡打吡冠軍「金猴」，已經搶先一步於今日出爭佢響維省嘅地標戰。

「金猴」今日於維省伊賽卡馬場(Echuca)上陣，由考菲策騎於第7場列陣，出爭總奬金達50萬美元嘅1000米讓賽，由於呢匹馬9月已經收咧安排轉飛澳洲事宜，至今已經超過半年未跑過，所以摩亞部署由短跑起，並且選擇於鄉郊馬場嘅高獎金讓賽復出。

究竟呢匹星洲頂級賽駒表現係點?響呢場12駒賽事之中，以第8名過終點，只負2個半身位。由於路非所長，尾隨群駒入直路，末段展開衝刺下，馬群之中追得接近，展現不俗餘勢。賽後摩亞就馬匹表現感到滿意，在休後於新環境下展現不俗追勢，對於重拾水準挑戰更高水準賽事，抱有一定憧憬。

然而摩亞亦都強調，以新加坡G1級數，當然不能於此間賽事水準相提並論，佢估計呢匹馬重返澳洲發展，應該可以挑戰二級或三級賽水平。