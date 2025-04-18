上年最佳兩歲雄馬進擊皐月賞　北村友一：我不想輸！

2000米一級賽日本二千堅尼(皐月賞)周日在中山競馬場舉行，3戰全勝的「北十字星」被視為爭勝要角。

「北十字星」去年6月一出即勝，翌仗即挑戰二級賽，於東京體育盃兩歲馬錦標，擊敗「里見照耀」再下一城，上仗出爭2000米一級賽希望錦標時首次跑右轉賽道，結果以兩個馬位之先擊敗「神之禮」奪魁。

「北十字星」休賽近4個月後於今仗復出，儘管沒有上陣熱身，但預料有力交回上仗的優異表現，成為繼2019年「農神節慶」及2020年「鐵鳥翱天」之後，另一匹勝出希望錦標後再攻下日本二千堅尼的佳駟。

「北十字星」本周三由拍檔北村友一策騎，在栗東馬匹訓練中心作賽前最後快操，馬兒與另一駒在稍為黏軟的木屑平地跑道上拍跳1200米，沿途出腳輕快且神情輕鬆，一直穩步向前，全程締速1分24秒6。

練馬師齊藤崇史表示：「牠運用身體更自如，顯得躍躍欲試。馬兒保持集中，表現游刃有餘。這一課操練表現甚佳，牠做到了我們所有要求。馬兒在希望錦標展現了強橫後勁，我對牠首次跑右轉賽事一度有點擔心，但牠應付得不錯。牠首兩仗之間相隔5個月，因此我不認為今次更難應付，如果牠能夠再重一點就更為理想，我唯一擔心的是牠要應付前往馬場的旅程。」

「北十字星」獲日本中央競馬會選為2024年度最佳兩歲雄馬，出道至今僅跑過偏快地，但本周日有可能下雨或會增添未知之數。然而，北村友一志在必得：「馬兒非常靈活，而且跑法十分機動。馬兒冷靜沉著，甚少缺點。我不想輸，這些就是我想說的話。」

這項春季經典賽的其他爭勝熱門也進行了賽前最後快試，包括「里見照耀」及「蒙面舞會」。「里見照耀」上仗攻下1800米三級賽如月賞，牠在栗東的上斜跑道操練，而1800米三級賽共同通信盃冠軍「蒙面舞會」則在美浦的上坡跑道備戰。

「艾里王」是今仗另一匹不敗之師，但自去年11月揚威2000米三級賽京都兩歲馬錦標後便一直休賽至今。「神之禮」迄今五戰非冠即亞，包括在希望錦標及京都兩歲馬錦標跑獲亞軍，上仗則在阪神攻下2000米表列賽若葉錦標。