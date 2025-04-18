羅富全周日一手好牌打出同花順

羅富全於上期日賽連場搏殺失手，原以為頭馬無望，豈料「實現夢想」帶來意外驚喜，爆出驚人大冷W，力保沙田賽事5連勝，周日賽事出足10場，火力比起上次日賽更猛，以「南區之星」與「遨遊武士」兩匹新勝馬領軍，「凱旋升」與「天天同樂」也是乘勇力謀補中，練者力爭頭馬延續沙田賽事強勢，理應無難度。

對於兩匹新勝之師，「遨遊武士」力爭今季3捷，上賽勝後羅富全亦表示，將會安排此駒增程，相隔兩周匆匆上試1800米，顯然自視甚高，尚有質新當銳「南區之星」，雖然在港服役時間尚短，練者不諱言狀態比預期中來得快，加上血統可向長發展，因此首仗已經跑1400米，3戰卻是一仗比一仗進步，升班恃勇再戰，視為實力升級考驗。

羅富全上賽後曾指出，「南區之星」本身細細粒，輕磅肯定更好跑，今次縱使升班，大多數對手為3及4歲質新分子，此駒進度毫不輸蝕，以「南區」系馬匹近期由艾兆禮接手主理屢傳捷報，今次列陣尾場，仍屬爭勝分子。

另外，「凱旋升」升上三班後實力同樣經得起考驗，尤其近兩仗巴度出戰非冠即亞，跑法主動穩守好位伺機而動，再配巴度人馬亦已駕輕就熟，今戰補中機高。

天天同樂轉場再拚

尚有於泥地短途力謀突破「天天同樂」，上仗跑第2表現出色，惟目前評分若再跑草遇上阻力，恃其過往泥閘悅目走勢，潘頓未放手，有望轉場試出彩虹。