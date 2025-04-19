快活過神仙？湯普新冀為黎廐完成3連勝！

黎昭昇初來港開倉時深得不少馬主支持，一度是大倉口之一，不過練者因今季成績顯著下滑，不少馬匹亦轉倉他投，加上日前有謠言指黎廐散倉，這些不實傳言，對練者當然有一定影響。現時對黎昭昇而言，當然是極大挑戰，不過他自上周日憑「渾身解數」贏新馬賽之後，剛戰跑馬地夜賽，再有「卓越蒨鋒」再下一城，另外「飈誌」增程至一哩贏馬，現時已取15W兼連贏兩日。

現時黎廐只養38駒，每次派馬出擊都要諗過度過最佳路程，今期此倉口只派3駒列陣，但3駒俱是邊緣分子，隨時可為黎昭昇取得合格數字之餘更連贏3日。其中第2場四班1400米「快活英雄」，今季5場賽事未失獎金名次，此駒自去年12月8日出戰香港國際賽日後就休息了3個月，直至3月30日在湯普新胯下復出跑第3。

湯普新接受訪問時提到「快活英雄」，他認為「快活英雄」今季表現出色，去年12月8日出戰1400米時，亦只負在「包裝福星」、「安泰」、「馬鳳凰」等強手胯下跑第5，之後練者刻意安排「快活英雄」小休，上仗在1200米交出良好走勢，自己上場騎過「快活英雄」後，均認為此駒今場增程至1400米是正確部署，今仗抽得5檔有利，當然希望早段可守好位。

騎者又認為黎昭昇馬房現時正處不錯進度，自己好渴望可為黎昭昇達成3連勝。