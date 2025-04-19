贏家轉戰長途後G1 3連勝　練者指來港前已磨利狀態

新西蘭長途佳駟「贏家」氣勢如虹，不僅對上4仗全勝，其中3仗更是取得一級賽3連捷，並曾在全球最佳賽駒排行榜並列第10位，此駒將於4月27日競逐2000米一級賽女皇盃。

「贏家」上仗攻下2000米一級賽新西蘭錦標，其後小休，養精蓄銳迎接今仗，馬兒已於周四抵港，練馬師馬晏殊滿意牠的狀況：「牠的狀態實在非常好，馬兒連場取勝，鬥心強橫，每次上陣都全力以赴，非常忠心。馬兒在上仗之後稍為小休，我們確實安排牠跑了不少賽事，但牠就是能交出好表現，休後恢復的進度也不錯。」

「贏家」現年6歲，上周日在特里巴馬場單獨作來港前最後一課操練，當日進行了1400米快操，而牠於4月3日參加了一課1300米試閘，以3個半馬位之先首名過終點。馬晏殊表示：「那課快操將大大提升馬兒的狀態，牠大約一周半前的試閘以佳勢率先衝線。我讓牠在過終點後再跑了一小段，並進入對面直路，讓馬兒進行一次認真的操練，牠的表現上乘。當時的場地狀況不算太好，但牠仍能順利以首名過終點。」

「贏家」跑法靈活多變，通常會出閘迅速，然後上前帶頭或居於前四位，馬晏殊說：「馬兒最近4仗曾經領放、留後、居第二疊第2位，以及在領放馬外側競跑，陣上已試過每一種跑法。」

馬晏殊也十分高興能夠邀請潘頓為馬兒主轡，他說：「他是香港馬壇的王者，所以我十分高興由他來策騎馬兒出賽。」

「贏家」出道初期角逐短途賽表現普通，自從轉戰長途賽後表現脫胎換骨，馬晏殊坦承從未預計過馬兒能在一級賽取得3連捷，他說：「馬兒不斷嘗試，現在看來已成長為不折不扣的佳駟，展現出王者風範。」

「贏家」的母親為Strictly Maternal，同母兄弟「達心星」曾贏得2021年香港打吡大賽。