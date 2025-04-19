【張基焦點】開心宇宙及鋒可試

雖然仍居練馬師榜尾，但丁冠豪近期成績不算差，目前只要多贏3W就畢業，而在周日田戰丁廐派5駒上陣，「開心宇宙」上仗開始跑近，有望成為首匹在港建功的前澳門賽駒。另外，「遙遙領先」跑完打吡後操練完整，不能忽視。「肥仔精神」不斷進步，負輕磅亦有一爭之力。「機械騎士」泥地性能出色，即使抽外檔也能給予極大威脅。

第4場四班1600米草地，「開心宇宙」屬前澳門賽駒，來港初期顯得非常急，比賽亦難以做好留放，自然欠表現，但近期馬兒已懂得放鬆，上仗跑1400米早段已經跟唔到，結果後上跑第2名，收復不少失地，於澳門服役時曾贏1800米，今回增程跑一哩問題不大，可望交出好成績。

第6場二班1800米草地，獅子會盃，「遙遙領先」上仗打吡抽外檔被迫留後跑，並非最佳跑法，最後只輸兩個半馬位，表現不差，復課試閘走勢無問題，證明體力十足，今場看似快馬多，但步速未必快，此駒負磅輕抽外檔隨時可以擺前走，有路程根據之輩要吼。

第2場四班1400米草地，「肥仔精神」K布PPG最近演出開始不斷進步，前仗跑同程得第5名只落後頭馬不足兩馬位，今次初戴開縫眼罩上陣，應對馬兒有一定幫助，抽1檔好位不能忽視。

第3場四班1200米泥地，「機械騎士」已多次證明泥地性能出色，早前試泥閘紋風未動率先衝線，狀態回勇，如今評45分在四班負輕磅有優勢，田泰安揀騎有道理，無懼外檔要重視。