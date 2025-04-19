【論戰天下】北十字星誓保金身

今屆日本二千堅尼極具話題性，以往幾場3歲分級賽前哨戰都是熱捧指標，但今屆共同通信盃冠軍「蒙面舞會」、春季錦標的「玄小駒」、彌生賞「草地法師」及京城盃「秘密探員」都只被視為邊線分子而非大眾焦點。

每年11月在東京競馬場舉行1800米東京體育盃兩歲馬錦標是新星搖籃，不少冠軍或三甲馬翌年都大放異彩，「鐵鳥翱天」及「春秋分」等便是前得主。去年由「北十字星」勝出，年尾攻下一級賽希望錦標保持不敗身，早被視為今年三冠主役。雖然季內無熱身戰，但當年「鐵鳥翱天」同樣3戰全勝贏完希望錦標後，翌年復出便攻下此賽，這是日本練馬師對星級賽駒一貫部署，「北部玄駒」已有一匹馬王「春秋分」子嗣，而此駒母系Rising Cross亦是英國橡樹亞軍，系出名門，有望延續勝仗向打吡進軍。

「里見照耀」去年在東京體育盃兩歲馬錦標排外檔，直路一度被「北十字星」內閃影響而輸。今年復出轉配冒起中新秀西村淳也，即在如月賞後上輕勝，賽績水準硬淨，未必不能反先。

不敗之師尚有冠軍騎練組合的「艾里王」，「高情厚意」夾「少女星」血脈質素極高，交出水準贏亦不奇。「飆風王」場地正常要防。