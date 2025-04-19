【進階選項】勁先生三班冇阻力

下周上演冠軍賽馬日，換句話說馬季正式步入季尾時段。每季此時此刻，話題離不開冠軍騎練、榜尾護級、馬王誰屬等。冠軍騎師潘頓繼續獨大，練馬師蔡約翰亦已經漸漸帶離，以其今季兵力相信可直領到底。至於榜尾護級按走勢都有機會全部達標。馬王之爭，完成冠軍賽馬日便有眉目，但離不開ABC選擇。反而另一獎項「告東尼獎」，何澤堯目前27W，但因傷缺陣即使6月能復出亦未必可收復失地，上屆得主鍾易禮目前只15W衞冕亦難，看來29W潘明輝及24W蔡明紹之爭，梁家俊20W亦有機會睇手風如何。

既然潘明輝領先，又打開口牌想贏獎項，以其今季表現亦值得表揚。今次7匹坐騎都有食胡籌碼，師傅賀賢提供第8場「勁先生」是我推介之一。草地可應付但泥地更優秀，上場初跑三班換田泰安，騎者覺得有唔妥並無全力催策，同場未能就失望解釋跑第6的「錶之宇宙」再出亦補中，故「勁先生」剛戰之敗毋須介懷，賽前從化考閘黃寶妮試後上第1無問題，兩次泥戰1冠1亞都排大外檔蝕盡腳程，今次2檔輕磅守住靚位，以其潛力，應可攻破同場一批三班泥地對手。

第6場「愛心神駒」今季轉投廖康銘省靚招牌，亦助潘明輝取得3場頭馬，始終是前南美版凱旋門卡洛貝格國際大賽得主，加上出自父系「都巿風光」，一個早已證明適合香港環境歐洲血統，經過適應水土即大反彈。前仗2.2倍後上輕勝，上場加磅其實面對相若對手，賠率較冷落亦追得唔算勁，小休復出負輕磅對後上馬壓力大減，賽前試閘一畀即有狀態到位，贏埋今場進軍皇太后紀念盃。