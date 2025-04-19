【獨門秘技】繼續跑泥地有「運」行

第5場四班1650米泥地，冷門博羅廐「幸運震撼」，至今跑7次皆三甲不入，但上季尾初出已被捧成2.6倍大熱門，於田草1200米後追第4，只輸一個馬位走勢不俗。

「幸運震撼」今季初出田草1400米，仍然為大熱門自視極高，可惜賽後驗出氣管多血，之後表現平平，到近兩仗嘗試轉跑泥地，雖然未有突破，但要留意臨場都落飛，而以往試泥閘一再有好走勢，前仗1200米遇濕慢泥地，出閘跳躍最慢，很快又跟上大隊，到700米處嚴重外閃，走勢不規矩下轉彎時墮至包尾，直路走順後又未再急褪。

「幸運震撼」上仗增程跑泥地一哩，走位10 8 7 7無甚特別，但對面直路入彎前稍加速，直路亦徐徐上前，試馬味甚濃，今仗再跑同程，不似求減分格，今季沈廐的「有派頭」，跑開泥地短途，轉一哩後第3仗爆冷，蔡廐「有財有勢」，又係短途轉一哩後第3仗爆冷，大馬房部署有迹可尋，若然試過唔得不會夾硬再跑，「幸運震撼」連續第3次跑泥地，有賠率值得一試。■西門獨

西門獨重心

第5場13幸運震撼

拖 1超加加4年年友福8時間寶12幻影旋風