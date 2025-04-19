【三重彩地帶】重返勝途再次「威武」

第2場四班1400米草地，「威武年代」大前仗同程輕勝，多匹蹄下敗將紛紛補中，再出同程跑道不利放仍入Q，兩場水準值得尊重，惟上仗轉跑谷草一哩，希威森以自殺式步速放頭潰敗包尾，頭馬「領航天子」之前由他策騎，為他人作嫁衣？今次重返勝途對手更弱，照計可坐亞望冠。

「肥仔精神」之前在同程跑近，上場轉泥有洗底之嫌，部署有點似廐侶「風再起時」。「快活英雄」上場小休復出受阻仍入位，熱身後增程部署正路。「龍城強將」同程締速全組最快且是季內賽績，近兩場落敗均有藉口，畀多次機會。「喜尊龍」熱倒後換潘頓必惹飛，惟之前兩場亞軍水準一般，居四班暫居二線。

第4場四班1600米草地，「藍爵爺」初出強組1200米獲殿，身旁對手之後進帳頻頻，本身隔了近4個月再跑，轉谷兼增程跑一哩，熱身性質仍所負不遠，確認質素，復課有閘操練完整，暗牌馬隨時有驚喜。「英駿飛駒」上場直路受阻後失卻競賽意欲，敗績抹去，跑番前次贏馬水準依然甚惡。「準輝煌」不斷求變，增程用意向好。「開心宇宙」上場跟快步速入Q，表現進步。「豐辰」上場雖敗仍造最快末段，增程有較多追趕餘地。■海東