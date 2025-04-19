【投注見解】上仗有意外敗績不可作準

最近4場泥地日賽的結果頗出人意表，分別為「艾莉奧」、「有派頭」、「贏得自然」及「自強不息」，全是見習生的世界，鞍上人不是黃智弘便是黃寶妮，擺前走的跑法會佔到一定優勢。

第3場四班1200米泥地，「燭光晚餐」剛戰初跑同程走位1 1 10，距離頭馬「德心知遇」身後9個馬位之後衝線，從賽績上看可能大家會覺得沒有可取之處。然而細心留意細節，不難發現這場敗績有值得商榷地方。

賽後「燭光晚餐」的鞍上人楊明綸向競賽小組報告在起步時他的馬鞍已向後滑移，因此他全程境況極為不利，假如騎者沒有說出原因，其實難以在賽事片段中發現，因此就可解釋了為何放頭的「燭光晚餐」會造出一個比標準時間快很多的段速，而這場前4名「德心知遇」、「皇龍飛將」、「晶晶日上」及「喜旺駒」統統是後上馬。

「燭光晚餐」以往不止一次於泥閘試得好，可以自己主動領放，跟前守好位亦可，一次落敗不足以證明牠泥地不合。由於今仗排1檔，預期會把握機會爭奪一個黃金包廂位，楊明綸上仗蝦碌情況實屬無心之失，再騎必打爭氣波。總言之，「燭光晚餐」上仗放快了是為勢所逼，所以即使今仗落到四班跑也依然不會受到重視，是投注這匹冷門的最佳時機。

■梓忠