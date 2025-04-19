【耀眼精選】長勝金剛一鳴驚人

唔知大家有冇睇過《流言終結者》？筆者曾經有段時間好迷呢個科普節目，一得閒就睇兩位主持點樣運用科學，發揮求真精神，透過實驗，印證都市傳說，到底係千真萬確嘅經驗之談，定係以訛傳訛嘅無稽之說。

一涉及賭，唔少人認為輸贏純粹靠彩數，衍生出好多坊間流傳嘅禁忌，好多人寧可信其有。響上個禮拜日筆者化身流言終結者，印證食白果會輸錢呢個禁忌嘅真偽。朋友當日煮咗一煲杰撻撻、大大煲嘅腐竹白果糖水做BBQ甜品，美食當前，筆者決定犯禁，一口氣連隊兩大碗，親身證明食白果會輸錢係偽命題。筆者派街坊嘅貼士，「笑喜喜」同「暴風之子」順利贏馬，守尾門嘅「昭易搵」雖然贏唔到都跑第3名。響第10場直播時因為得電話嘅細mon，睇得唔清楚，筆者當時好奇怪，「昭易搵」點解會響直路跑到窒吓窒吓，返到屋企做功課先望真，原來匹馬準備踩油時，畀內側移出嘅「金主」連消帶打撞到亂咗步韻，臨衝線時又同「金主」鬥撞，未推向全速番嚟輸條頸，相當唔抵。

鷸蚌相爭，漁人得利，搵番手感、騎出信心嘅巫顯東終於幫「天將龍駒」開齋，今日佢策「長勝金剛」單騎上陣，此駒台型靚，試閘肯追，有質之輩，有權一鳴驚人。