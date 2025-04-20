【分秒在握】勢如破竹知佢勁

蔡約翰在港練馬多年，部署旗下馬的出擊手法其實變化不大，影響成績的主要原因，很多時是旗下質新馬的進度及質素如何，不過捧蔡廐馬的其中一個要點，就係馬匹當銳時莫要過早放棄，否則很多時會嘆走寶。

蔡約翰的其中一招殺着，係旗下馬看似評分見頂之際，可以憑一股銳氣過關斬將，甚至屢屢突破馬匹自己的上限。就以今次第8場三班1200米泥地的「德心知遇」為例吧，上季來季後主攻草地，但表現平平無奇，就算出到莫雅又或潘頓，捧成熱門亦未能勝出，不過轉爭泥地後，馬匹就闖出一片天，不但在泥地打開在港勝門，更迅速取得兩捷，不過升上三班後表現平平，似乎不容易取得突破。

來到今季「德心知遇」轉4歲，但季初表現依舊平平，跑草固然成冷落敗，就算回師泥地，亦只近而未勝，不過情況去到近仗就有變化，大前仗2月中出爭1200米，由於在濕慢泥地角逐，因此頗不利追趕，但「德心知遇」沿途走外疊之下，卻有本事後發先至殺敗「皇龍飛將」，表現已令人眼前一亮；上仗再碰頭，「德心知遇」贏得更為輕鬆，看來刻下正大熟大勇，處於戰鬥黃金期，加上艾兆禮近3次夥拍此駒上陣得2冠1亞，人馬有晒默契之下，縱然今次要負132重磅，但憑一股銳氣，依然係難以小覷。

■長風

第8場 3德心知遇 6皇龍飛將

12勁先生 1晶晶日上