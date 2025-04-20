【戰況R2】喜尊龍馬主揭唔同方嘉柏合作原因

蘇偉賢馬房「喜尊龍」出道4戰俱由班德禮執韁，但最叻都只係拎到兩場亞軍，今場易配倉主信賴嘅潘頓，加上馬匹有過一次1400米經驗，結果按韁打開勝利之門，騎者是日跑頭兩場全勝。同時，「喜尊龍」以完成時間，打破四班1400米班際時間紀錄。

賽後，馬主杜偉強表示班德禮騎過「喜尊龍」4次，但上仗人馬鬥力咗一段時間，佢都不明所以，敗績可抹去，今場潘頓索騎，佢都想同馬迷講，如果潘頓索騎嘅話不妨買少少，賽前佢同練馬師都有信心，而潘頓喺轉彎入直路已經發力上前，贏得輕鬆，佢相信愛駒仲有得進步。

杜生又話養馬多年，之前一直同方嘉柏合作良久，但都認識蘇偉賢，上一次同方嘉柏合作有一駒有啲原因冇交出頭馬，所以開始改與蘇偉賢合作，睇下有冇新火花。「喜尊龍」係蘇偉賢一手揀返嚟、睇試閘、訓練等等，好都信任對方，當然買馬要講運氣，但蘇偉賢買得都冇理由覺得隻馬唔得都買，今次都算好運，跑到第4場就贏馬同埋有兩個亞軍，希望愛駒繼續進步。

今場跑第2名為希威森「威武年代」，湯普新「快活英雄」跑第3，第4名為黃寶妮「金運來」。

第2場賽果：3-2-8-6

二重彩賽果：3-2(最後賠率14)