【賽後報告】潘頓話有目共賞本想擺前　但慢咗閘...

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，楊明綸表示，當賽事步速自700米處起加快時，「球皇」受催策，其後在直路上開始墮退。他又說，當他覺得坐騎有不妥時，並未於最後200米坐騎處於不具競爭力的位置時繼續大力推策坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「完美演繹」心律不正常。「水龍頭」患有「喘鳴症」。

第2場：田泰安（「發光發亮」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近800米處時，他容許坐騎在尚未帶離「金運來」下向內斜跑，導致該駒須勒避「發光發亮」的後蹄。小組判罰田泰安於5月10日星期六沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定田泰安的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。「辰速密碼」氣管內有很多血。

第4場：奧爾民被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近300米處時，他在「旋風傳奇」尚未充分帶離「豐辰」下將坐騎向內移入，導致該駒受擠迫及勒避。小組判罰奧爾民於5月14日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定奧爾民的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

被查詢有關他於直路上「旋風傳奇」的騎法時，奧爾民表示，坐騎跟隨「光明傳承」上前，其後他認為該駒未有推進，未能帶領坐騎上前。他說，因此他於接近400米處時選擇將坐騎移至該駒外側以嘗試望空，但在他這樣做後，「劍無情」瞬即開始墮退，他須讓坐騎勒避該駒後蹄。他又說，因此他其後將坐騎移至「劍無情」內側以望空，但當他這樣做時，他再次須讓坐騎勒避以圖避免對「豐辰」造成干擾。他說，坐騎在此處失去步韻，其後未能以勁勢衝刺。奧爾民同意小組的看法，即他於直路早段將「旋風傳奇」移至「光明傳承」外側屬判斷錯誤。

被查詢時，艾道拿表示，他獲指示讓自大外檔出閘的「英駿飛駒」佔取前列位置。他說，他於早段選擇讓坐騎保持走外疊，以評估是否有機會讓坐騎佔取有遮擋的第3疊位置。他說，接近1100米處時，他在坐騎沒有機會取得遮擋之際讓牠繼續上前，坐騎因而於首次轉彎時須進一步消耗力氣以超越「美麗在線」以避免走外疊。被查詢「英駿飛駒」是否有機會保持在「劍無情」外側，而非繼續上前超越該駒時，艾道拿表示，他獲練馬師游達榮告知此駒跑來均速，因此當「劍無情」看來受催策時，他讓坐騎繼續上前超越該駒以佔取貼欄位置，避免窒礙坐騎步韻。他又說，坐騎切入內欄後，他自500米處起持續催策坐騎以鼓勵坐騎以勁勢衝刺。

練馬師游達榮確認發出的策騎指示，並告知小組，考慮到賽事早段步速較標準時間為快，他認為艾道拿自600米處起一度有機會以更為留後的方式策騎此駒。考慮了所有證供後，小組告誡艾道拿，考慮到他於早段及中段沿途催策坐騎以佔取領放馬外側位置所須消耗的力氣，小組認為他自600米處起持續催策坐騎上前屬判斷錯誤。

第5場：賽後，霍宏聲報告，「天時明駒」於中段失去繫舌帶。獸醫於賽後報告，此駒返回馬房時沒有綁上繫舌帶。「幸運震撼」中段搶口，接近1100米處時收慢避開「冠寶駒」。趨近800米處時推進至略為向外斜跑的「冠寶駒」內側。接近750米處時在受向內移回的「冠寶駒」（見習騎師黃寶妮）擠迫之際收慢。小組嚴厲譴責見習騎師黃寶妮，

第6場：賽後，潘頓表示，賽前打算讓「有目共賞」佔取較前的位置，但坐騎出閘緩慢，其後居於較指示為後的位置。

第7場：賽後，奧爾民表示，「合夥奔馳」首次角逐全天候跑道賽事，看來未能適應此場地。

一般事項

1、

練馬師告東尼因違反練馬師手冊第68(x)條，被罰款15,000元，事緣於2月28日在他馬房進行合規檢查時，他被發現管有未獲馬會獸醫部批准的藥物。