【賽馬以外】究竟郭能沈拿衰啲乜？

上期專欄先提過，馬會究竟有咩後着，先覺得唔太需要賀銘年下季繼續留喺香港，莫非真係咁有信心可以搵到新騎師？另一邊廂，即刻又有一包大花生出現，今個禮拜嘅冠軍賽馬日，有唔少海外馬匹參戰，但外隊自然會搵返佢哋嘅騎師幫手，早排馬會亦公布10位海外騎師獲准當日作賽，包括連達文、莫雷拉、西村淳也、韋紀力、郭立基、川田將雅、馬昆、范以誠、麥道朗同埋蘇銘倫，陣容鼎盛。咁冠軍賽馬日同12月嘅香港國際賽，都係香港馬壇盛事，有多啲外賓嚟香港，照計話事人應該更開心，點知近日一再傳出入選冠軍一哩賽嘅巴林代表「名俠」，馬主先後想搵沈拿同郭能策騎卻連番觸礁嘅事件，究竟呢兩位騎師衰咗啲乜，搞到就算係馬主要求，馬會都唔開綠燈？

雖然已經冇喺香港上陣一段時間，相信馬迷對沈拿呢位意大利好手有印象，事關已退役嘅長途好手「將王」揚威卡塔爾一役，正正由佢建功，而佢近年都有去杜拜策騎，間唔中都會接受吓香港傳媒訪問，都會提到懷念喺香港策騎嘅時光。對筆者嚟講，只能用鬥士嚟形勢沈拿，當初佢獲發牌嚟香港時，既無名氣又冇支持，絕對係苦苦掙扎，但佢一直唔放棄，最記得有個賽日佢跑跑吓膊頭甩骹，佢竟然自行整返想繼續騎，真係嚇死人，務求做好自己嘅心非常強，結果喺17/18年馬季拎到17場頭馬，雖然再之後嗰季成績普通，但去到19/20年馬季，佢老友韋達轉做練馬師，大家都覺得沈拿一定有運行，事實上佢嗰季首3場頭馬都係出自韋廐，點知佢最後因為策騎「與龍共舞」犯天條重罰停賽，然後競賽小組順勢唔續牌，最終黯然離港。只係估唔到事隔咁耐，話晒都試過幫「將王」贏大賽，加埋只係騎外隊馬嚟香港，最多都係客串一日，咁都唔畀佢嚟？講真，昔日犯過天條嘅騎師，係咪真係永不超生，唔可以再返香港？答案又唔係，白德民最後都可以做大摩馬房主帥，就連今年憑「百賀飛駒」揚威打吡嘅韋紀力，當年都係兩度犯天條，不獲續牌後返回澳洲，咁佢近年都可以經常來港客串一日，亦唔係騎外隊馬，而係為香港賽駒效力。筆者喺兩年前嘅專欄都提過，沈拿當年的確有其他原因令佢唔可以續牌，咁睇嚟呢個原因影響至今，咪話唔得人驚。

咁郭能又點呢？郭能一向火爆，最近先因為佢多次喺社交平台發布或轉發具攻擊性的評論，畀英國賽馬會重罰佢停牌8個月，緩刑兩年，證明佢都真係一視同仁，無論喺香港抑或英國，遇到不平事就照鬧可也，咩人都冇面畀。據了解，「名俠」馬主搵沈拿被Ban後，就決定叫郭能幫手，結果馬會就連郭能都唔畀，原因係話郭能現時停牌喎，但實際佢只係緩刑中，現階段仲可以上陣，而對於馬會今次舉動，筆者所知郭能係極度不滿，仲話唔明點解唔畀佢嚟跑大賽。當然，如果大家唔善忘，郭能當年離開香港唔算愉快，事關佢喺2021年因為一次研訊室嘅紀律問題，被罰停牌28次賽事(即3、4個月)，最終佢上訴得直減刑變罰14日。大家要知道，普通犯天條都係罰8至12日，但郭能最初因為呢次紀律問題，係停牌幾個月，就知情況又幾嚴重，所以如果沈拿都唔畀嚟香港，以馬會作風，唔畀郭能再嚟客串，又未必估唔到，只係合理與否，大家心裏有數。

冠軍賽馬日係香港馬壇盛事，馬會只想有更多人嚟香港，但今次竟然會拒絕一位海外參戰馬嘅馬主用人選擇，變相唔畀人哋用自己想要嘅人。要去到呢個舉動，通常都一定係一啲極受唔受歡迎人物，曾犯下嚴算過錯，又或者即係黑名單，先會唔畀人哋請佢哋常用嘅騎師來港。咁依家沈拿、郭能其實自從離開香港後，都好少講過香港馬圈咩壞話，仲成日話香港賽馬帶畀佢哋好多美好回憶，而依家想嚟客串一日都唔畀，或者馬會有呢個決定，有佢哋嘅道理，但外人唔知嘅話，係咪可以解釋吓？

■山無陵