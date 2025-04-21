樂觀派+百賀飛駒　韋紀力大談周日G1兩駒！

列陣週日 (4月27日) 富衛保險冠軍一哩賽1600米一級賽的「樂觀派」，將於這項大賽中稍為調整戰術，以挑戰一眾世界級勁敵。

與兩位胞弟威希斯及詹希斯合夥練馬的比安希斯，希望「樂觀派」能抽到一個理想檔位，令騎師韋紀力可以在此項1600米大賽中，讓這匹7歲坐騎可以採取較為留後的方式競跑。

「樂觀派」於2025年的3次上陣，包括兩次角逐1400米途程及上仗於3月8日在費明頓馬場出爭一級賽全明星一哩賽1600米時，均採取前置型跑法，緊隨領放馬匹。

比安希斯說：「今年各仗馬兒均居前列位置競跑，每次都於最後400米處取得領先，但亦因此牠往往成為對手的明顯追擊目標。」

「展望週日之役，由於香港賽事的早段步速較快，所以即使『樂觀派』向來傾向緊隨領放馬匹競跑，我們希望今次可以採取較為留後的戰術，在直路上憑後勁制勝。至於馬兒目前的狀態則一如以往般出色。」

「我們屆時只需要多一點運氣之助，如能抽得合適的檔位，應有利牠爭勝。我知道沙田賽道去水甚佳，但如臨場的場地狀況較為偏軟，相信會更有助提升牠的機會。」比安希斯續說。

「樂觀派」不論在任何場地狀況下均曾勝出賽事。

比安希斯表示，「樂觀派」自上星期到港後進度良佳，週一早上在沙田的晨課中進行慢試，走來清風送爽。比安希斯指出，「樂觀派」脾性甚佳，在港適應甚好。

「我們對牠抵達香港後的進度感到相當滿意，明早我們會安排牠快試，大家都十分期待這一課快試。牠展步流暢，毛色漂亮，外觀吸引，我們都很滿意。」

比安希斯亦透露，「樂觀派」離開維多利亞時體重為1,146磅，雖然在飛行過程中體重輕了26-28磅，但現時體重已回復正常。

他同時相信「樂觀派」跑右轉賽道不成問題，因馬兒曾在悉尼勝出右轉賽事。

「『樂觀派』每次出爭悉尼的右轉賽事均表現出甚具競爭力，甚至乎牠或者跑右轉場地其實更佳。」他說。

比安希斯表示，他不會輕視陣上任何一匹對手，包括香港佳駟「遨遊氣泡」以及另一匹澳洲代表、由活侯夫人及布特訓練的「御皇贊助」。

他亦指出，曾9捷一級賽的「樂觀派」從未令他們失望，他預測馬兒今次可跑入三甲。

他說：「『樂觀派』在陣上一直能居前列衝線，我們認為牠今次具不俗三甲機會。我們兄弟之間以及與團隊曾作商討，結論是現在是合適的時間安排馬兒來港作戰，牠現已7歲，在澳洲尚未完成的目標已不多。」

比安希斯也表示，今次征港之旅別具意義，因為他們的父親大衛希斯將派出擂台躉「嘉應高昇」角逐一級賽主席短途獎1200米。

策騎足跡遍及全球各地的澳洲好手韋紀力，希望見到香港的馬迷能熱烈歡迎現時澳洲其一星級賽駒到訪香港，此駒將於4月27日星期日的富衛保險冠軍賽馬日亮相沙田馬場。

韋紀力所指的星級賽駒是「樂觀派」，這匹由比安希斯、威希斯及詹希斯訓練的賽駒，迄今上陣43次，贏得19場頭馬。「樂觀派」早前已抵達香港，備戰一級賽富衛保險冠軍一哩賽1600米，屆時此駒將與香港佳駟「遨遊氣泡」同場交鋒。

韋紀力與「樂觀派」合作無間，曾39次夥拍這匹7歲馬上陣。談及這匹老拍檔時說：「『樂觀派』是匹真正的戰士，也是一匹星級賽駒，每次牠出賽都是在頂尖水平的賽事角逐。」

「像『樂觀派』般的優秀佳駟，每次出賽牠都極受關注，牠本身就是明星，在澳洲，牠深受每一個人的愛戴，今次牠在沙田上陣，將力求為澳洲爭光。」

「能夠策騎牠，實屬我的榮幸，牠在希斯的兒子們 (比安希斯、威希斯及詹希斯) 訓練下不斷進步。馬兒是希斯3兄弟的首匹一級賽冠軍，他們三人兄弟同心，我有幸能成為此駒成長旅程的一部分。」

「『樂觀派』是匹十分特別的馬，牠是澳洲當今其中一匹最出色的一哩賽駒，當牠增程角逐2000米途程時，則只負於世界級巨星，如在覺士盾 (2040米一級賽)一役，牠便只以些微距離僅不敵『浪漫勇士』。」韋紀力續說。

韋紀力除了對「樂觀派」讚譽有加，更對希斯家族第3代成員–現年34歲的比安希斯、以及均為29歲的雙生兒威希斯及詹希斯有高度評價。憑藉希斯家族多年來的努力，令他們旗下的靈犀牧場得以在澳洲享負盛名。

一代傳奇練馬師哥連希斯於上世紀60年代在距離南澳洲阿德萊德120公里的小鎮Angaston建立靈犀牧場，之後由他的兩位兒子大衛希斯及彼德希斯接手，現時則由大衛希斯的3位兒子掌舵。靈犀牧場現位於維多利亞的Euroa，距離墨爾本以北約兩個小時車程。

韋紀力與希斯家族的淵源可追溯至超過20年前。於2003至2005年期間，韋紀力以香港為策騎基地，當時他就如大衛希斯的副帥般。

韋紀力回憶說：「那個時候巫斯義為大衛希斯的主帥，但因為巫斯義屬重磅騎師，我便得以策騎好些負輕磅馬匹。」

在此不久之前，韋紀力也曾在英國策騎了一段時候，主要為練馬師陳亮鏞效力，其間他夥拍麥通酋長名下的「多博」攻下在新市場馬場舉行的一級賽杜何斯特錦標1408米。

韋紀力相信，海外的策騎經驗，令他可以再進一步，成為一位更出色的騎師。

他說：「我在英國策騎一段日子之後騎功有進。之後在港策騎3年，騎功得以進一步完善。在英國客串時，在週六會與一眾當地的本土好手同場較量，到週日則與來自歐洲最出色的騎師彼此切磋，令你的自信心有所加強，情況與澳洲截然不同。」

經過海外的歷練，韋紀力亦返回澳洲墨爾本，剛巧大衛希斯在港從練10載後亦返回澳洲發展，而韋紀力之後合共9度榮膺維多利亞冠軍騎師。

韋紀力說：「9次贏冠軍當中，有5次是為大衛希斯效力，當我返回澳洲之後，他也大力支持我，他會向馬主游說將他們的馬交由我執韁，因為當時的我與以前相比已進步良多。」

「可以說，在我贏得的多次冠軍榮譽中，佔過半數是得力於靈犀牧場的大力支持，我很幸運曾成為他們的主帥。」他續說。

對於希斯3兄弟，韋紀力表揚他們的成績，對他們予以高度評價。

韋紀力說：「他們兄弟同心，年輕進取，更重要的是他們確實能交出好成績，不單止是止在分級賽取得的成就，他們在訓練及教育馬匹方面的工作做得十分出色，他們對馬匹有深入的了解，而3兄弟共同協作的豐碩成果，確令人留下深刻印象。」

韋紀力剛於上月夥拍呂健威麾下的「百賀飛駒」揚威寶馬香港打吡大賽2000米，來港前屬古摩亞名下的「百賀飛駒」，在澳洲服役時已一再在一級賽中在與頂級對手如「倜儻小貓」、「精華沖天」及「雄威霸主」之下仍能交出好表現。

他說：「24年前我曾在香港打吡大賽中策馬上陣，當時我夥拍方祿麟馬房的賽駒參與角逐，也是我好友王忠秣名下，結果在勝出今屆寶馬香港打吡大賽當日，我也能為王氏家族建功，而能為呂健威贏得打吡，更令我倍感高興，我在香港策騎期間，呂健威也給予我不少支持。」

「寶馬香港打吡大賽與澳洲的墨爾本盃3200米一級賽無異，都是享負盛名的大賽。」他續說。

「百賀飛駒」將於富衛保險冠軍賽馬日亮相，角逐女皇盃2000米，屆時此駒將與英皇錦標 盟主「歌利巨人」、日本代表「先見」及來自紐西蘭的「贏家」一決高下。

韋紀力說：「無疑『百賀飛駒』在目前評分需進一步證明牠的實力，但牠於上月攻下打吡大賽之前，其實尚未能打開勝門，現在則已取得突破，已是一匹贏過的佳駟，牠仍可望續有進步。」

他表示，香港給他有家的感覺，畢竟他曾在香港策騎一段時間，相信到週日，香港的馬迷將會極之歡迎他及「樂觀派」。