第四口孖T$10一注獨中$800萬！

臨近周日富衛保險冠軍賽馬日上演，今周三跑谷草9場，潘頓剛沙田取4W回勇，今騎足9場誓要再威！潘頓剛與羅富全合作贏馬，而今期第四口孖T有多寶，預計10元一注獨中可獲800萬元，頭關第8場潘頓重新接手羅廐後勁極強的「馬力」乃必捧對象，尾關第9場秤先東廐演出準繩的「快路」，另留意第9場四重彩及四連環有多寶100萬元，值得投注。

第四口孖T頭關第8場三班1000米，「馬力」10月在港初出即於潘頓胯下贏同程谷草1000米，反映質素甚高，其後因傷抖夠於2月復出，結果轉戰直路賽添食，上仗再戰直路賽拚敗，今次隨即返谷草及重配潘頓，決心甚大。睇番羅富全與潘頓早前合作連番上名未勝，但剛周日重新攜手再贏，騎練有望憑「馬力」再添進帳，做膽最穩。

配腳方面，先揀廖廐「年少多好」，此匹前速快馬雖然季內未勝，但近7戰同程跑獲4亞2季1殿，演出準繩，今次排2檔應穩入一席。鄭廐「領航君子」上仗初出上名，埋門操練工夫加強快跳3段，料續有進步。賀廐「飛來閃耀」上仗直路賽壓下「快靚旺」得第3名，進度良好要吼。尚有東廐「勝萬金」負115磅全場最輕，今次返谷草升上三班也有威脅。至於告東尼在第四口孖T尾關第9場派出後勁凌厲的「快路」爭功，當屬馬膽材。

第9場四重彩及四連環多寶$100萬

快路爭金奪冠做膽

第9場三班1800米，此場四重彩及四連環有多寶100萬元，不妨用雙膽策略，「快路」及「爭金奪冠」俱值得秤先。東廐「快路」本身後勁強橫，近3仗於湯普新胯下跑谷草1800米及2200米取1冠2亞全入Q，現時狀態在作戰生涯高點，排6檔機動好衝。巫廐「爭金奪冠」上次谷草一哩追回第5名，餘勢可人，增程改配艾兆禮隨時更添威力。

「發財先鋒」近績雖普通但有班底，「銀進」留力衝一段常有睇頭，作配俱要考慮。「星價」近兩戰谷草全上名，增程排1檔有助跟守好位，正合其最佳跑法。丁廐「寶成智星」負112磅甚輕，隨時跑入前4名。