連勝4期　戇豆帶住頭馬去旅行！

在上周三谷草晚上，艾兆禮憑「日馳千里」、「翠紅」及「有財有勢」此3匹有分頭馬連中三元，加上剛周日亦有「德心知遇」及「南區之星」進帳，頭馬數字衝上45W，穩坐騎師榜3哥之位，本身只差4W就打破上季頭馬紀錄，此位近12戰取得19W的意大利籍好手，氣勢確是一時無兩，今次周三又有多匹實力馬叫胡，各位當然要吼實，投注獨贏過關絕對是好選擇。

第4場四班1000米，伍廐「同滿滿」今季已摘下3冠1亞，狀態長勇，剛戰同程與「妙玲瓏」鬥到難分難解，僅以短馬頭位見負得第2名，依然出色。雖然拚得多，但今次賽前仍兩度與廐侶拍跳，反映體力充沛，排2檔易跟易衝，形勢有利。加上同場對手沒有一匹於上仗跑入三甲，「同滿滿」跑出水準可補中。況且艾兆禮今季贏過此駒兩次，人馬合拍，有力為此駒取下第4捷。

第5場四班1200米，姚廐「快樂老撾」上季隸屬呂廐4戰最叻跑第5名，而今季轉姚廐4戰已取兩次上名，分別敗於班利分子「金發盛世」及「勇冠群英」不遠，上次再跑田草1400米，排12檔劣勢下跟前，在快步速跟中間位置鬥衝得第5名，敗於剛周日升三班再贏的「南區之星」僅3個多馬位，反映水準極佳。難得賽後仍獲減兩分，今次縮程返谷草1200米僅負119磅甚輕，料可反客為主，出頭機會到了。

第7場三班1200米，希廐「人和家興」上仗重返有利的三班賽即跑得第5名，今次捲土重來增程上兩勝的谷草1200米，排5檔相當好跑。況且今季初贏過二班田草1200米，8歲馬仍保養得好，季尾落到三班，隨時又可以重開勝門。今次換上艾兆禮執韁，藉其騎功幫助有望增添威力，同場對手只有9匹，勿錯過捧場機會。

第9場三班1800米，巫廐「爭金奪冠」季初一連3仗取得1亞2季全上名，但拚多後狀態稍為回落，未能再跑入三甲，不過臨近季尾表現回起，剛戰谷草一哩留力衝得第5名，只輸兩個半馬位且餘勢不俗，今次換上擅鬥後勁的艾兆禮，勁力隨時增強，值得吼實。